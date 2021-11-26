【警隊招募】警隊投考人數回升下月第三度辦招募日　新設流動車「招募號」落區招募新血

▲ 警務處人事部人力資源科總警司李仲華（中）表示，投考督察競爭激烈，建議可先成為警員裝備好自己，再考督察料更得心應手。（陳永康攝）

有鑑於今年舉辦兩次招募日成效顯著，警方將於下月12日第三度在警校舉行大型招募日，又新設流動「招募號」穿梭全港各區即場招募警隊新血。警方指，本年度投考人數回穩，現已取錄117名見習督察及331名警員，按年升20%及7%。

有毅進畢業後擔任警員的現高級督察指，加入警隊後透過自修取得大學學位，再投考督察並以全級第一的成績畢業。警務處人事部人力資源科總警司李仲華希望以此鼓勵未能成功投考督察人士，可先考警員「熟習警務工作再考督察」。

招募組總督察蕭政廉表示，今年兩次招募日反應良好，均有逾千人報名出席，當中約400人即場投考，12月12日再次舉行大型招募日，將以「『你』想．警察」為主題，讓參加者自由選擇想參與的體驗活動，了解部門工作範疇及訓練等，亦設即場報名及遴選程序。

警隊本年度計劃招聘195名見習督察及1,350名警員，蕭政廉稱現已取錄117名見習督察及331名警員，按年升20%及7%；料與社會回復穩定、警員薪酬福利吸引，令投考數字回穩。他指前兩次活動已成功取錄共29名警員，部門仍在辦理其他投考者的相關手續，相信會陸續有來。

毅進畢業自修學位擢升督察

西九龍總區重案組高級督察梁家進分享指，他2003年18歲以毅進畢業身份投考警員，曾擔任不同前崗位，包括軍裝警、衝鋒隊等，由於視警察為終身職業，經同事及上司鼓勵下，花6年時間進修至大學畢業，至2012年更成功晉升督察。梁家進自言，擔任警員累積的前經驗、熟悉法例及警務知識，均對他投考督察甚有幫助，最終亦以優異成績畢業。

李仲華說，投考督察競爭一向激烈，他以梁家進的例子鼓勵投考失敗者不要放棄，可考慮先成為警員裝備好自己，警隊內部亦設有不同進修途徑，再去投考相信會更得心應手；而上個財政年度158名成功投考的督察中，有58名為警員內部晉升，估整體約36.7%。

此外，警方本周起安排「警察招募號」落區招募市民投考警察，車上列明入職要求、遴選資訊、面試情形等，在未來一個月穿梭各區，部分場次設即場面試。

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記者：蘇文軒