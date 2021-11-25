【立法會選舉】兩名建制派參選人收恐嚇信　葉劉淑儀指日後落區時會小心

▲ 新民黨主席葉劉淑儀。（經濟日報資料圖片）

至少2名立法會參選人接獲恐嚇信，包括新民黨主席葉劉淑儀，以及民建聯林琳，信中均附有裝有肉片和汁液的膠袋。據了解，葉劉淑儀認為，事件與選舉有關，日後落區宣傳會小心。

▲ 新民黨主席葉劉淑儀接獲恐嚇信。（新民黨提供）

據了解，曾任保安局局長的葉劉淑儀，昨晚完成街站回家後檢閱郵件，發現有一封來自台灣的信件有異常，故請家傭戴上手套，用剪刀小心剪開信件，發現信內附有裝有肉片和汁液的膠袋，故今早已報警處理並落口供。據悉，經警方檢驗，證實膠袋內裝有的物體是腐肉。

▲ 葉劉淑儀接獲的恐嚇信內，附有裝有肉片和汁液的膠袋。（新民黨提供）

林琳則在社交網站上載圖片，透露自己同樣收到恐嚇信，信中亦附有裝有肉片和汁液的膠袋，有警員到其住戶調查。

▲ 民建聯林琳接獲恐嚇信，信內附有裝有肉片和汁液的膠袋。（林琳Facebook）

有一名自稱流亡台灣的港人「何歡喜」，早前在其Telegram頻道上承諾，向多名香港法官寄恐嚇信，稱該些肉片為過期牛肉。他今日亦分享葉太收到恐嚇信的新聞，並加上hashtag「#承認責任」，提及葉劉支持殺野豬及參選立法會，但暫時未對林琳的信件作出回應。

自反修例風波開始，葉劉淑儀和林琳被視為負責開拓建制派「國際線」的人選，過去多次接受外媒訪問講述香港情況。葉劉淑儀正參選港島西，同區另外兩名參選人分別是民建聯陳學鋒，以及非建制派方飛龍；而林琳參選的選委會界別則有51人參選。

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責任編輯：胡偉明