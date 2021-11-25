立法會直選擺站期間辱罵潘焯鴻？　 郭偉强反指遭對方抺黑

▲ 港島東候選人潘焯鴻與工聯會郭偉强互罵。（潘焯鴻 Facebook 影片截圖）

新一屆立法會選舉，中方一直三申五令要求是一場君子之爭。然而，港島東非建制派候選人潘焯鴻，與工聯會郭偉强今早在街頭上相遇，二人展開罵戰，而且潘焯鴻更稱，被郭偉強形容為「狗」。郭偉強於11小時後終於在社交平台打破沉默，反指被對方抹黑，並表示將執法部門正式投訴。

有政界中人指，所謂君子動口不動手，雙方既沒有搞對方黑材料，也沒有動粗，只是大家「相拗唔好口」，似乎還未打破君子之爭的底線。

潘焯鴻今日上午發布社交網站帖文，指自己早上到北角街站時遇上郭偉強，期間遭對方形容為「狗」，故走上前與他理論。

潘焯鴻上載一段37秒的影片中，可見二人在馬路旁邊互相譏諷，言談間不時揶揄對方。站在附近的兩名工聯會競選助理見狀，起初曾一度試圖介入，但似乎不成功，惟有先後離開。兩人身後的欄桿，掛滿了港島東候選人吳秋北的宣傳旗幟。

潘焯鴻今年以獨立候選人身份出戰港島東選區，與民建聯新星梁熙、工聯會會長吳秋北及新民黨廖添誠對壘。郭偉强今年則循勞工界別出選立法會，相信他事發時正為吳秋北助選。同樣出戰勞工界別的，尚有李廣宇、工聯會梁子穎及勞聯周小松。

事發後，不少傳媒曾多次聯絡郭偉强，他均未有回應。相隔近11小時，郭偉强終在其社交網站專頁發聲明，稱「有關港島東一候選人今早在網上對我的抹黑完全不是事實」，又指作為立法會選舉候選人被另一候選人抹黑，將會向執法部門正式投訴，對方涉嫌作出「失實聲明」，認為「這是最為公道的做法」，

他續指，希望大家將注意力放在選舉及政綱比拼上，亦不想被另一候選人借故宣傳，故往後將不會再就事件回應。

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