【公民科】公民科教師評林鄭以「老闆」稱呼中央感突兀　解釋條文時間過長

▲ 特首林鄭月娥今日（25日）為公民與社會發展科教師授課。（楊潤雄facebook圖片）

特首林鄭月娥今日（25日）破天荒親身向公民與社會發展科教師授課，有公民科教師指林鄭以「老闆」形容中央感覺突兀，她多番形容2019年反修例事件為「黑暴」，亦可能影響教師日後教學用字，她解釋法律條文所佔時間亦太長，應多分享其親身經驗，亦有教師指林鄭演講部分尚未完結，教育局課程發展處網上系統已截止提問，令教師失去提問機會。

林鄭月娥今日透過教育局舉辦的教師培訓活動主講，題為「按《基本法》規定的香港特別行政區行政長官憲制地位」。

中學公民科科主任、資深通識科教師陳志華認為，林鄭講課清晰、容易理解，內容比教育局早前派發的官方教材簡報，更為著重強調「行政主導」體制，以及「一國」高於「兩制」觀念，但他認為法律條文佔講座內容太多，毋須由特首親自講解、「就咁派notes都得」。林鄭講課長約52分鐘，5部分之中，僅最後一部分為個人實踐經驗分享。

林鄭提及行政長官「雙負責制」下，如出現港府難以自行解決的問題，「我一定要去問另一個『老闆』點做」，例如新冠疫情下，需請呈中央有關立法會會期延長1年的問題；陳志華認為「老闆」字眼突兀，「好似打工仔心態」；林鄭亦多次提及2019年「黑暴」事件，陳志華指過往大部分教師慣用字眼較中立「反修例事件」來形容，今次講課或會影響教師教學字眼。

另一公民科教師丁江浩則指林鄭講課有條理、知識內容豐富，亦附有日常例子，他坦言公民科教師講授「一國兩制」等內容時有壓力，料教師可循林鄭演講內容教授學生。他原本欲就行政、立法機關合作空間提問，例如新冠疫情期間出現限聚令措施及「安心出行」等措施被批「離地」等，是否合作不足所致，惟林鄭演講尚未結束，局方已截止提交問題。

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記者：馮琪雅