【虐殺女童】調查5歲女童虐殺案感心傷　警員克服調查困難還死者公道

▲ 新界北總區重案組第3B隊（虐兒調查組）的偵緝警員盧思明。(右)

2018年屯門5歲女童被虐致死案轟動全港，女童父親及繼母謀殺罪成判終身監禁。有份參與調查案件的警員表示，自己加入警隊一心「捉大賊」，調查案件時心情難免沉重，從沒想過有人會傷害乖巧的子女，最後克服調查困難，成功爭取公義，還死者一個公道。

新界北總區重案組第3B隊（虐兒調查組）的偵緝警員盧思明，憶述事件時仍難掩哀傷，直指案件教人心酸，自己亦身為兩子之父，處理案件時難免會想到自己的子女，「好難想像會有小朋友被至親長期傷害」。他稱，當時警方照顧死者哥哥，提供食物予其充饑，雖然哥哥「食極都唔飽」，但仍願意與警員分享食物，「（受虐兒童）咁生性……我覺得佢並非做過傷天害理的事。」

他說，以往在反黑組、重案組，處理過不少謀殺傷人案，但與虐兒案性質大不同，「加入警隊時亦從無想會遇到這樣的情況，加入（虐兒調查組）才知社會上有弱小需要關懷、照顧及保護。」

而案件涉及兒童，警方需要諮詢兒科專家、心理學家等意見撰寫報告，盧思明形容是「一路做一路學」，過程困難但擴闊警務工作的眼界，最終成功整合情況在法庭上呈現宏觀看法，將施虐者繩之於法，事後獲社會認同及處長嘉許，但盧思明強調更重要是為女童取回公義。

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記者：蘇文軒