【打擊毒品】油塘工廠大廈單位檢160萬元毒品　23歲男涉販毒及製毒被捕

▲ 警方油塘檢獲160萬元毒品，拘捕1人。（警方提供）

警方在油塘檢獲約765克懷疑霹靂可卡因、約430四克懷疑可卡因粉、約1000克的非那西丁、205支含有懷疑大麻油的電子霧化器、一批俗稱「加大粉」的化學品、原料及製毒工具，拘捕1人，毒品總市值約161萬元。

九龍城警區特別職務隊人員昨日（25日）晚上突擊搜查高輝道一個工廠大廈分租單位，搗破一個懷疑製毒工場，在該單位內檢獲毒品及「加大粉」的化學品，懷疑用作稀釋毒品用途，遂拘捕23歲姓杜男子，涉嫌「販毒」及「製毒」。



警方稱經初步調查，被捕人企圖利用工廠大廈，以劏房模式作掩飾，運作製毒工場，並於單位內進行毒品加工程序，將毒品提煉成霹靂可卡因，以供應西九龍及東九龍區的娛樂場所。

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責任編輯：余思嵐