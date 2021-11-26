  • 21°C
香港時間 : 20211126日 (週五) 10:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊毒品】油塘工廠大廈單位檢160萬元毒品　23歲男涉販毒及製毒被捕

社會 09:45 2021/11/26

分享：

熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

警方油塘檢獲160萬元毒品，拘捕1人。（警方提供）

警方在油塘檢獲約765克懷疑霹靂可卡因、約430四克懷疑可卡因粉、約1000克的非那西丁、205支含有懷疑大麻油的電子霧化器、一批俗稱「加大粉」的化學品、原料及製毒工具，拘捕1人，毒品總市值約161萬元。

九龍城警區特別職務隊人員昨日（25日）晚上突擊搜查高輝道一個工廠大廈分租單位，搗破一個懷疑製毒工場，在該單位內檢獲毒品及「加大粉」的化學品，懷疑用作稀釋毒品用途，遂拘捕23歲姓杜男子，涉嫌「販毒」及「製毒」。

警方稱經初步調查，被捕人企圖利用工廠大廈，以劏房模式作掩飾，運作製毒工場，並於單位內進行毒品加工程序，將毒品提煉成霹靂可卡因，以供應西九龍及東九龍區的娛樂場所。

最新影片推介：

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

相關文章

【維港泳】大會指逾3,100人報名　邀請5位運動員出任維港泳大使
16:09 2021/11/25
【維港泳】大會指逾3,100人報名　邀請5位運動員出任維港泳大使
【經典再現】尖沙咀李小龍銅像重現電影「唐山大兄」造型 帶出其「be water」哲學思想
16:19 2021/11/25
【經典再現】尖沙咀李小龍銅像重現電影「唐山大兄」造型 帶出其「be water」哲學思想
【聖誕打卡】聖誕小鎮首移師至西九文化區藝術公園　20米高巨型聖誕樹明亮燈
17:02 2021/11/25
【聖誕打卡】聖誕小鎮首移師至西九文化區藝術公園　20米高巨型聖誕樹明亮燈
【兩地通關】港府研加密高暴露風險群組至2日一檢　李家超稱仍探討通關配額數量
19:47 2021/11/25
【兩地通關】港府研加密高暴露風險群組至2日一檢　李家超稱仍探討通關配額數量
【公民科】公民科教師評林鄭以「老闆」稱呼中央感突兀　解釋條文時間過長
21:56 2021/11/25
【公民科】公民科教師評林鄭以「老闆」稱呼中央感突兀　解釋條文時間過長
【虐殺女童】調查5歲女童虐殺案感心傷　警員克服調查困難還死者公道
今日 04:00
【虐殺女童】調查5歲女童虐殺案感心傷　警員克服調查困難還死者公道

你可能感興趣

【維港泳】大會指逾3,100人報名　邀請5位運動員出任維港泳大使
16:09 2021/11/25
【維港泳】大會指逾3,100人報名　邀請5位運動員出任維港泳大使
【經典再現】尖沙咀李小龍銅像重現電影「唐山大兄」造型 帶出其「be water」哲學思想
16:19 2021/11/25
【經典再現】尖沙咀李小龍銅像重現電影「唐山大兄」造型 帶出其「be water」哲學思想
【聖誕打卡】聖誕小鎮首移師至西九文化區藝術公園　20米高巨型聖誕樹明亮燈
17:02 2021/11/25
【聖誕打卡】聖誕小鎮首移師至西九文化區藝術公園　20米高巨型聖誕樹明亮燈
經濟 化學 肺炎 劏房 九龍城 油塘

最高瀏覽

【阿倫桃色風波】「悲傷牛肉麵」再向譚詠麟挑機　微博爆料：女友已坦承一切
14:30 2021/11/25
【阿倫桃色風波】「悲傷牛肉麵」再向譚詠麟挑機　微博爆料：女友已坦承一切
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
12:23 2021/11/24
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
【阿倫桃色風波】譚校長被內地網民爆「新床照」？　譚詠麟經理人發聲明否認「睡粉絲」
10:38 2021/11/25
【阿倫桃色風波】譚校長被內地網民爆「新床照」？　譚詠麟經理人發聲明否認「睡粉絲」