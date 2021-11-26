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【MIRROR成員】姜濤澄清中學時被Ada拒愛事件　當年肥仔姜B做兵都冇資格

娛樂 10:31 2021/11/26

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

早前在《全民造星IV》開播後，網民曾於連登討論區以「你問我答 全民造星4 Ada 仔（姜濤中學暗戀過嘅女仔）爆料區」發帖，指姜詠鑫（Ada仔）中學時因姜濤身型肥胖而拒絕他的愛意，更把姜B肥胖時期的學生相放在社交平台引來同學嘲笑。

對於二人之間的關係，姜濤在昨晚（11月25日）與AGA一同錄影《Chill Club》時就事件有所回應。

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姜濤指二人為中學同學

有網民也爆料指姜濤於8年前在社交平台向Ada仔留言：「點呀 無事呀嘛？整親你唔好意思！ （話說你不要哭啊）」，又有人於姜濤的Facebook Wall上提到「其實你鍾意Ada。」，直指姜濤暗戀屬於「外貌協會」的Ada仔。

姜濤接受傳媒訪問時指二人真的是中學同學，但不是他所暗戀的女生，指自己有為參與《全民造星IV》的Ada仔打氣。

又有指Ada仔於中學時嫌棄身型肥胖的姜濤，把姜濤暗戀她一事四周宣揚，更連「做兵」機會也不給予姜濤。姜B回應：「嘩……我諗我中學都應該冇乜女仔肯收我做兵，咁肥！」

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姜B為心儀女生減肥

姜B自知中學時身型肥胖而未經歷「被收兵」，而他在未出道前的體重曾經超過200磅。

他曾在商台節目《1圈圈 星光背後》中透露自己小時候常常吃外賣，一餐可以食3個快餐，睡覺前更要食兩個漢堡包。

由於體型肥胖，姜B在中學時試過在班上連續兩次「爆褲鏈」。每年於學校身體檢查後，姜媽媽都會被叫來，醫生警告如果他依舊肥胖，就增加患上心臟病、高血壓及糖尿病的機會。

直至後來遇上心儀的女同學，他花了1年時間跑步、只吃水果減肥。他獲姜媽媽鼓勵減肥︰「媽媽說她自己都是靚女，我如瘦了應該有機會是一名靚仔，於是我花了1年時間減肥，最想瘦了後再看到那位女同學……」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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