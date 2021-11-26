【IB補習】稱被飛機再請IB補習老師　豪宅港爸放寬條件加薪至$45作招徠

▲ 港爸再發帖聘請IB補習老師。

近日有港爸在社交媒體群組發帖，以$40時薪聘請IB補習老師，成為網上熱話。港爸日前再發文稱被補習老師「放飛機」，因而重新招聘。而這次的條件較上次放寬，歡迎大學生之餘，亦不會WhatsApp問功課，時薪更「大增」$5至$45，良好表現可每小時多$5獎勵，因此港爸以「總時薪可達$50！」作為招徠。

港爸早前在facebook的補習老師群組發帖，徵上門補習導師，補習對象為國際學校中五生，需要補IB全科，地區為半山獨立屋，逢星期一至五下午4時至6時補習。不過，補習時薪僅$40，港爸更補充，如果表現好和守時，可以食完飯才離開，並可獲$5獎勵。

港爸更列出9大要求，包括有教學熱誠、唔貪錢、大學畢業、全英教學、守時、提供練習、24小時WhatsApp問功課，並指現職教師優先，大學未畢業免問，帖文引來大批網民熱論。

這名港爸前日（24日）再次於群組內發帖稱，因被補習老師放飛機，重新招募上門導師。他再次強調「只接受有教學熱誠的導師，只顧學費多少的拜金主義者免問」。港爸列出的要求較早前放寬，容許大學生應徵，另要求唔貪錢、全英教學、守時、提供練習，現職教師仍是優先，不過表明不接受記者「見工」。

▲ 住半山區獨立屋港爸再次發帖徵IB補習老師。（facebook截圖）

而上次被批評人工刻薄後，「加人工」是這次港爸作招徠的重點，時薪從$40大幅增加逾一成至$45，

如表現好和守時可以食埋飯先走，同每小時多$5港幣獎勵 （總時薪可達$50！）

不過，這次帖文仍引來大批網民嘲諷，認為這價錢是「侮辱緊一班有Heart嘅教職員」，亦有人笑言，「樓主加油，做人要有恆心」。而有網民更發現，港爸於其他人的帖文中留言，詢問能否免費試堂，

▲ 有網民發現港爸於其他帖文中，要求免費試堂。（facebook截圖）

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責任編輯：王明芳