【強制檢測】8個指明地方納強檢　涉3間中環及尖沙咀食肆

▲ 8個地方納入強制檢測公告。（資料圖片）

政府昨天（25日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處8個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。因應早前三宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處五個指明地方的人士需要再次進行檢測。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測。

A. 屬再次檢測的指明地方

1. 任何在11月8日下午1時至下午6時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於11月27日或之前接受檢測。受檢人士若在 11月23日至11月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

中環金融街8號國際金融中心1樓1015號鋪Pret A Manger

2. 任何在11月8日中午12時至下午3時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於11月27日或之前接受檢測。受檢人士若在 11月23日至11月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

金鐘金鐘道95號 統一中心3樓運輸署香港牌照事務處

3. 任何在11月8日下午5時至下午9時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）， 須於11月27日或之前接受檢測。受檢人士若在11月23日至11 月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港仔黃竹坑道 108號黃竹坑遊樂場

4. 任何在11月8日中午12時至下午3時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工及訪客），須於11月27日或之前接受檢測。受檢人士若在11月23日至11月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

九龍尖沙咀廣東道30號新港中心3樓306號鋪鼎泰豐

5. 任何在11月8日下午7時至下午11時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員 工及訪客），須於11月27日或之前接受檢測。受檢人士若在11月23日至11月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行東翼2樓潮庭

B. 其他 （已經完成新冠疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定）

1. 任何在11月12日至11月25日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於11月27日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心 派發的樣本瓶進行檢測，則須於11月29日或之前交回已採樣本的 檢測樣本收集瓶。受檢人士若在11月23日至 11月25日期間已進 行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

沙田水泉澳邨修泉樓接鄰地下基督教香港崇真會安頌幼稚園

大埔南坑頌雅路松嶺村匡智松嶺第二校

馬鞍山頌安邨頌德樓地下馬鞍山靈糧幼稚園

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責任編輯：余思嵐