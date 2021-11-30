探究式學習糅合美式教育及IBDP課程 裝備學生晉升頂尖學府

國際文憑課程（IB）愈來愈受到香港家長歡迎，尤其是香港今年IB考試成績驕人，全港誕生了130名狀元，創下歷年新高。成立於2017年的Stamford American School Hong Kong，借鑑新加坡的姐妹學校Stamford American International School的成就，於短短五年內正式取得國際文憑大學預科課程(IBDP)認證，並於中小學提供嚴謹的美式教育，以探究為本的教學模式鼓勵學生自主學習培養求知慾，結合獨有的高中特色課程Cornerstones Program，全方位裝備學生晉升世界頂尖學府。

▲ Stamford以探究為本的教學模式，鼓勵學生自主學習。

國際課程向來主張學生放眼世界，致力裝備孩子的Stamford開辦Pre-primary至Grade 12的「一條龍」國際教育，畢業生除了擁有美國高中文憑（American High School Diploma），學生亦可根據個人升學需要選讀IBDP或IB Course課程，增強在國際上的競爭力，畢業後躋身世界的頂尖學府。

▲ 學校中學部校長Teresa表示，學校提供靈活的課程，讓學生可以選修IBDP科目。

學校中學部校長Teresa Foard表示，新加坡姊妹學校Stamford American International School 於2017／19年度畢業生成功入讀世界頂尖學府，包括南洋理工大學、愛丁堡大學、倫敦大學學院、紐約大學、多倫多大學、澳洲國立大學等，學校借鑒姊妹學校成功的辦學經驗和課程規劃，並採用相同的課程及辦學模式，因此憑藉良好的辦學基礎及優質教學資源，取得國際預科文憑（IBDP）授權，本學年起已迎接首批學生修讀IBDP課程。

IBDP課程每個學生皆可修讀

Stamford在Grade 11及Grade 12提供不同的IB科目，每個學生都可以修讀。Teresa解釋，IB課程的優勢是科目選擇多、靈活且實用，學生可以根據大學選科範疇及職業志向，選修自己感興趣的IB科目（IB Course Pathway），而毋須修讀EE，TOK及CAS，好處是在升讀大學時可以申請將在中學修讀的部分IB學分轉移，以豁免大學的部分課業。

▲ Stamford今學年起迎接第一批IBDP課程學生。

學生也可以選擇IBDP Pathway，分別選擇各三科SL及HL，以及必須修讀TOK、完成CAS及四千字EE，最後參加IB公開考試報考世界各地頂尖大學，Teresa強調「無論學生畢業時是完成美國高中文憑課程，還是IB選修科目，或完成IBDP課程，Stamford為學生度身訂造的課程，都為學生畢業後提供無限出路。」

▲ 學校更會根據學生的學習進度，提供一對一教學。

Stamford重視及推動學生個人化學習，因材施教的教學模式讓孩子按自己的步伐成長。現時Grade 11的學生Kristy在修讀IBDP課程中深有體會，她指學校提供完善的課程資料，老師在課堂上會詳細說明IBDP的準則及課程內容，令學生更清晰掌握課程的重點，老師有時更會因應每個學生的學習能力及學習進度提供一對一的教學，「老師在一對一的教學中，會為我們補習課堂上的知識，確保我們能跟上進度。」

嚴謹美式學制教學配合STEMinn教學

Stamford以全人發展為重心，課程設計廣泛，以American Education Reaches Out（AERO）和Common Core Plus美式標準為課程框架和基礎，主張的探究式教學（Inquiry-based approach）與IBDP課程著重的學生能力相近，令學生更輕鬆適應。學校亦相當着重學生在學術以外的成長，除學術主科外，更提供體育、藝術、每日世界語言課（中文及西班牙文）或中／英文雙語班課程（只限小學部提供）、情商管理等多元化課程，及超過50項的課後活動，讓學生在不同領域上盡展所長。

▲ Stamford提供創新的STEMinn課程，結合科目學習重視創意，培養學生敢於創新。

Teresa特別提及，學校自小學學前班起引入獨有的「STEMinn」課程，將創新（innovation）融入STEM學習，讓學生透過接觸最先進的科技，跳出傳統的思維框架，激發出創新意念和創造力，「重點向學生灌輸具備創新精神的自主學習能力，並在課程中學習解決難題，以思考、協作及批判性思考能力，同時裝備日常生活技能，為日後孩子升學就業做足準備，自如地應對21世紀的科技發展挑戰。」

為配合STEMinn課程發展，Stamford今年年初更完成擴建翻新工程，新增了多個多元化學習空間，包括設計與科技工作室及科學實驗室等，並增設先進教學科技儀器，吸引學生更投入課堂學習，探索瞬息萬變的科技世界，真正寓快樂於學習。

Cornerstones Program 提供職業體驗

科技發展日新月異，學校積極培養學生的新技能及洞察力，確保學生在升學就業上選擇適合的發展道路。學校為Grade 9及Grade10的高中學生提供強化學習計劃Cornerstones Program，讓學生接觸不同的職業方向，體驗真實工作環境需要的技能，最重要是為高中畢業路向做好準備，包括IBDP課程，有助於大學申請中脫穎而出。

▲ 學校致力在課程中，培養學生學習解決難題及批判性思考能力。

校方表示，Cornerstones Program是課程的一部分，計劃透過與本港多個機構合作，Grade 9及Grade10學生在兩年間會參與4次不同機構的體驗，每逢星期三下午在老師的帶領下進行職業體驗，例如前往樂施會訪問義工探討如何解決社會問題，或者到建築行或設計創意公司實地考察，課程最後學生會進行專題演習，從中思考自己感興趣的範疇。

今年Grade 10的學生Mike對於Cornerstones Program有獨特的見解，他指Cornerstones Program是高中版本的創業及實習機會，計劃提供的多元選項能讓學生因應個人選擇而提供有效的訓練，他舉例說：「有些同學會選擇專注在他們感興趣的工程學，有些同學會學習如何創業及經營生意，計劃更能擴展同學與不同級別的聯繫，從中發掘自己感興趣的範疇，裝備自己成為明日領袖。」

豐富辦學資源全方位支援學生

Stamford隸屬於 Cognita教育團體，全球超過85 間 Cognita學校，遍佈亞洲、歐洲、拉丁美洲和中東等12個不同國家及地區。Teresa表示，作為Cognita教育團體其中一員，Stamford擁有豐富的辦學資源，更配備專業的駐校社工及優秀的大學輔導人員，協助學生掌握生活技能，務求令每位學生都獲得高度關注，為未來的成就打好基礎。

Cognita 教育團體也重視培養學生的世界公民意識，世界各地的 Cognita 學生在學術甚至課外活動上互相交流協作，即使家長打算日後移居外地，子女亦可以有優先權轉讀其他 Cognita 學校。

歡迎瀏覽學校網頁了解更多課程及學校詳情。

（資料由客戶提供）

