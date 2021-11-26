【新冠肺炎】今日新增4宗輸入個案　3人染L452R變種病毒其中2人已打針

▲ 今日新增4宗輸入個案，3人染L452R變種病毒其中2人已打針。（資料圖片）

衞生防護中心公布，今日（26日）新增4宗新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計12,422宗（包括12,421宗確診個案和一宗疑似個案）。



新增個案均為輸入個案，3宗涉及變異病毒株的感染，另一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及三男一女，年齡介乎9至43歲，全部由B組指明地區（中風險）抵港。兩人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，其餘兩人在檢疫期間確診，其中個案12,424於臨時樣本採集中心確診，其密切接觸者個案12427於竹篙灣檢疫中心確診。

個案編號：12424：9歲男童，無病徵，11月24日從新加坡經航班SQ882抵港，帶L452R變異病毒株

個案編號：12425：25歲男子，無病徵，11月24日從捷克共和國、意大利及波蘭經卡塔爾乘搭航班QR818抵港，5月8日及5月31日在香港接種兩劑復必泰疫苗，帶L452R變異病毒株

個案編號：12426：43歲女子，無病徵，11月22日從芬蘭經航班AY101抵港，入住九龍城富豪東方酒店，3月10日及4月7日在香港接種兩劑克爾來福疫苗，10月20日在香港血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性，帶L452R變異病毒株

個案編號：12427：11歲男童，無病徵，11月24日從新加坡經航班SQ882抵港，入住竹篙灣檢疫中心

政府昨天（25日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處8個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。因應早前三宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處五個指明地方的人士需要再次進行檢測。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測。詳情即看【下一頁】

最新影片推介：

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳麗娜