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【港深醫院】盧寵茂指港大深圳醫院獲國家肯定　有信心雙方達成新協議

社會 10:32 2021/11/26

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

香港大學深圳醫院院長盧寵茂。（經濟日報資料圖片）

香港大學和深圳市政府簽訂合約合辦「香港大學深圳醫院」，為期10年合約今年7月已經屆滿。港大深圳醫院院長盧寵茂日前承認港大和深圳政府僅延長5個月至今年年底，仍在磋商新協議；而他個人的合約亦僅被延至今年年底，亦即僅延續1.5個月。詳情即看：【下一頁】

他今早（26日）接受電台節目中表示，十年內醫院有相當大的成就，建立了很多新的管理模式，而且獲得不同的里程卑，得到國家的肯定。他又說，10年前的協議已不適用，必須重新商討，商議期間有阻滯及「小風波」，包括涉及新冠疫情、人事變動及行政延誤等，錯過了7月底重新簽署協議的時間。

他指，現時雙方現已積極討論，希望國家可以給予更多的支持予醫院，雙方以醫院及病人為重，合作共贏。至於現階段會否影響醫院的服務，他說現時醫院的運作沒有問題，而且在財政相當健康，相信雙方可以達成新協議。

我好有信心一定可以傾成，毫無疑問兩方無可能唔合作。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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