【港區國安法】唐英傑首違國安法囚9年提上訴　上訴庭排期2022年3月聆訊

▲ 唐英傑首違國安法囚9年，上訴庭排期2022年3月聆訊。（資料圖片）

首宗《港區國安法》案件的被告唐英傑，早前經審訊後被裁定煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪兩項罪名成立 ，被判囚9年，唐早前已提出上訴，案件今（26日）於高等法院進行指示聆訊，上訴庭將正式審訊訂於2022年3月22日進行，預計需時兩天。

涉案上訴人唐英傑（25歲）今由資深大律師郭兆銘、大律師關文渭代表，於原審時亦參與案件的大律師劉偉聰則被撤換。

上訴庭法官彭偉昌今於庭上為案件訂下時間表，即將正式上訴聆訊排期於2022年3月22及23日進行，上訴一方需於2022年1月14日前提交書面陳詞，律政司一方需於兩周後作回應，而上訴一方則需於2022年2月4日作最後回覆。

控辯雙方對時間表沒有異議，上訴一方則指由於原審期間，法官未有注意到一些重要事項，因此要求將案中部分證人的證供謄本加入上訴文件中。

上訴人涉於2020年7月1日，駕駛插上印有「光復香港 時代革命」字眼旗幟的電單車，於灣仔一帶行駛，期間撞倒多名警員。經3名國安法官審訊後，於7月底被裁定罪成，判監9年你，停牌10年。

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記者：楊詠渝