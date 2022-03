政府資助SSSDP時裝設計學士課程　THEi高科院畢業生主攻針織設計突破自我界限　善用科技創新女裝作品比賽奪冠

▲ 林琺蓉(Freya)於香港高等教育科技學院(THEi高科院)修讀時裝設計學士課程,現時成為針織時裝設計師。

要成為一名時裝設計師,不但要具備創意思維,構思出獨特的產品設計,亦需要配備時裝管理和市場觸覺,才能創出新的潮流路向。香港高等教育科技學院(THEi高科院)時裝設計畢業生林琺蓉(Freya),從小因玩Barbie萌生當時裝設計師的志願。為了追逐時裝夢,Freya先修讀相關課程的副學士,工作數年後重返校園,於THEi高科院修讀時裝設計(榮譽)文學士課程,在導師鼓勵下多次參賽,並贏得不少獎項,畢業後亦如願當上針織毛衣的時裝設計師。



Freya憶述,在小二、三開始已對時裝設計有濃厚興趣,當時會用紙巾、布碎等為Barbie公仔做衣服。長大後,Freya仍沒有忘記童年的夢想,中學畢業後,Freya修讀時裝設計副學士課程,課程完結前,她設計了7套服裝作品,可惜未被挑選參與畢業展覽,令她一直抱有遺憾。



畢業後,Freya獲聘於一間有規模的本地公司擔任時裝設計師,累積了5年工作經驗後,她計劃重返校園進修,偶然看到THEi高科院的廣告,得悉該校有時裝設計(榮譽)文學士課程,而且課程設有不同專修科,遂決定報讀。「我一直很喜歡設計針織服裝,但因為我讀的副學士不設相關科目,無法找到這類工作,所以我報讀THEi高科院的文學士課程,希望可以轉到工作的範疇。」



課程內容實用 運用科技輔助設計



THEi高科院的時裝設計課程,學生須在二年級時分流,主修時裝設計或時裝管理,Freya於2017年入讀三年級時,選擇了前者。她表示,課程內容非常實用,其中設計課堂她可以學習自己最感興趣的針織設計,提升了她的針織技術,而且THEi高科院的設備齊全。



她提及,以往做針織設計沒有器材幫忙,只能用手織,又或把設計拿到坊間找幫忙。而入讀THEi高科院後,學校有一些專業設備,例如手搖機、電機、數碼印花、3D打印機等,導師亦會教授繪圖技巧和撰寫電腦程式,用電腦繪畫圖樣後,就可以連接到電機紡織。「數碼印花機和繡花機對我做創作很有幫助,可以自己設計針織圖案,在創作過程中令我對針織的結構有更深入的了解。」

雖然她沒有揀選時裝管理,不過她在不同設計科目上也會接觸營銷策略,包括計算成本、品牌的市場定位、如何經營和推廣品牌等,助她畢業後與市場接軌。



培養國際視野



THEi高科院亦重視培養學生的國際視野,給予學生到海外交流的機會。Freya憶述,她在三年級的暑假,與同學們一同赴英國金士頓大學藝術學院(Kingston School of Art)參加暑期課程,當時參觀了英國不同博物館,當中包括時裝博物館,認識當地的服裝轉變歷史,給予她很多設計上的啟發,她亦有研究英國不同本土牌子的營銷手法,令她獲益良多。

▲ Freya認為,THEi高科院的課程內容實用,而且重視培養學生的國際視野。

著重可持續發展概念 鼓勵學生參賽



Freya以女裝設計為主,她表示,學校很著重可持續發展,每個學科都教授相關概念,一些新技術,例如3D 服裝軟件 ,可以減少起辦和損耗,校方亦選擇可於大自然中自行生物分解、來源自植物的纖維物料,達至保護環境的目標。



Freya的學業成績優異,她在校方鼓勵下參加不同比賽,在短短2年內於5個設計賽事中獲得獎項。其中Freya最印象深刻的,是在2019年參加內地一間紡織公司的針織時裝設計比賽—「Knit For Next」2019,她與一眾參賽者到上海參觀羊毛原材料展覽會和工廠,其後利用這些紗線設計服裝參賽,並要與工廠洽商,把成品製作出來,最終她在賽事中取得「Excellence Award」。



此外,她亦於2019年的「英國染料及色彩師學會(Society of Dyers and Colourists, SDC)國際設計大賽2019(香港區)」中,以其展現自由奔放風格的《Lost Horizon》女裝系列,贏得比賽冠軍。

▲ Freya設計的女裝系列《Lost Horizon》,展現自由奔放的風格。

她表示,其靈感源自一套電影,因此其設計展現民族風格,帶出自由奔放的感覺。她採用了羊毛、絲等天然及可降解材料作為主要製作物料,並使用食用色素及醋染色,製作鮮明、斑斕色調的服裝,也是帶出可持續發展的概念。這套作品也令Freya如願踏上學系的畢業展舞台。她認為,每次參賽都是難忘的經驗,不但可以激發創意,亦可豐富個人作品集,提升知名度,有助將來的事業發展。她亦感激導師幫忙和支持,助她突破自我界限,「以前做設計,總希望有guideline(指導方向),但在THEi高科院時,導師沒有規限設計,遇到問題亦可跟導師商量,啟發我有更好的創作。」

▲ 在THEi高科院學習編寫電腦程式和繪圖技巧,方便畫出更多不同圖樣。

就業工作應用所學



2019年畢業後,Freya加入了一間針織產品公司擔任時裝設計師,她需要研究季節性的服裝和紗線色調,向客戶進行3D演示及匯報,並要根據客戶要求和時間安排設計新產品。在製作產品過程中需要與工廠洽商,Freya應用了在THEi高科院所學的知識,例如在學校學習操作電動針織機,知道如何區分不同花樣的織法,與工廠跟進時溝通更容易。另外,她通過手搖機亦學懂不少編織結構,對她的工作有很大幫助。她表示,未來會繼續向針織設計方向發展,同時希望有機會進修時裝管理相關知識,令自己有更多晉升機會。



THEi高科院開設多個政府資助「指定專業/界別課程資助計劃」(SSSDP)學士學位課程,其中「時裝設計(榮譽)文學士」課程,適合具備DSE成績「33222」或以上的學生入讀。課程獲納入政府「指定專業/界別課程資助計劃」(SSSDP),合資格學生每年可獲$77,040學費資助(只有本地學生能獲發SSSDP學費資助)。中六同學可於2021年12月8日或之前經JUPAS報名。



課程名稱:時裝設計(榮譽)文學士 (JUPAS課程編號: JSSV01)



辦學院校:香港高等教育科技學院(THEi高科院)



修讀年期:全日制4年(入讀1年級)/2年(入讀3年級)



課程宗旨

本課程旨在培養優秀的畢業生,發掘學生創意開發能力、國際化視野,及對時裝市場深入認知並發展創新產品;培訓學生產品設計、生產及發展技術、時裝管理、思考及解難技巧,為學生裝備優良的技術及研發能力,為未來就業、升學及專業培訓作好準備,並能以專業的工作態度來應對國際,以及中國時裝市場急速的發展。



