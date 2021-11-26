▲ 《青春本我》

由《聲夢傳奇》學員及《盛‧舞者》參賽者參演的TVB青春劇《青春本我》將於周日（12月5日）晚在翡翠台首播。

《青春本我》演員陣容包括：炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、文凱婷（Aeren）、潘靜文（Sherman）、林君蓮（蓮姐）、蔡愷穎（Lolita）、林沚羿（Venus）、張馳豪（Aska）、冼靖峰（Archie）、何晉樂（Rock）、林智樂（Felix）、孫漢霖（火雞）、黃奕斌（Hugo）一班《聲夢傳奇》學員演出。

此外還有JW（王灝兒）、吳業坤、朱敏瀚、吳若希、姜皓文、陳瑋、麥秋成、劉展霆（Eden）、李紹堅、林子超、黃美棋、陳苑澄（Tania）、簡家麒、李俊華（孖8）、鄭雋熹及林浩文等。

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Gigi+Chantel+Yumi互相扶持

劇中一群看似無憂無慮的中學生，其實各自暗藏「不能說的煩惱」，包括人際關係、感情、學業、家庭及前途等問題，當中集合青春歌舞元素，有點當年大熱美劇《歌舞青春》（High School Musical）的感覺，不同的是《青春本我》加入心理學元素。

劇集故事講然後眾人如何在輔導心理專家汪善美Miss Wong（JW飾）的幫助下，勇敢面對及正面處理種種困難。

Gigi飾演的何芊芊，性格內向，因父母關係出現問題、以致情緒瀕臨爆發邊緣；Chantel飾演的陳婷，原本只是一名單純的漫畫控，後來卻因發生了一些事突然變成渴望戀愛的少女，因而陷入苦惱；Yumi飾演的葉敏兒，則因渴望做領袖以致面對校園欺凌。

三人除各自努力克服困境，在劇中飾演閨密的她們亦會互相扶持，情節既勵志。

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心理學家任顧問

另外，Windy飾演的倪韻迪一直渴望父母重視，但偏偏有一個各方面都近乎完美的萬人迷哥哥倪家迪（Aska飾），令她飽受壓力。Archie飾演的葉亞馳要面對「怪獸家長」父親。

由於劇中角色面對的問題，亦可能是年青觀眾正在面對的問題，本著協助觀眾共同渡過難關的《青春本我》，專誠請來輔導心理學家郭倩衡擔任劇集顧問，務求讓劇中的各個解決方案更符合專業層面。

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Felix蓮姐展喜劇本色

雖然有這麼多同學要面對各自的問題，但主力想帶出正面信息的《青春本我》，當中亦有不少輕鬆及搞笑場面，而搞笑重任則落在Felix飾演的高富力，及蓮姐飾演的李香蓮身上。

他們分別飾演愛炫耀有錢仔的Felix及迷信神婆的蓮姐，在劇中將會連番鬥氣；在早前釋出的宣傳片段，二人笑言合作拍戲最難的地方是忍笑，蓮姐更一臉自豪謂：「我望住Felix個樣竟然冇笑過！」

觀乎部分NG片段，Felix真的非常遴迍，拍攝一場簡單戲份，也可以因「書包纏腳不自知」慘吃NG，亦成功令在場所有聲夢成員笑爆肚。

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「青春常豬」具關鍵作用

為令角色性格更突出，劇組為每個角色度身設計吉祥物，分別為耳機（Gigi）、漫畫書《靈魂伴侶》（Chantel）、色士風（Yumi）、潤唇膏（Archie）、水晶（蓮姐）、吉他（Aska）等，而當中近乎貫穿劇中所有角色的吉祥物為「青春常豬」則為Miss Wong的吉祥物。

據知，這隻「青春常豬」不但造型可愛，更會是所有角色解開心結的重要關鍵！