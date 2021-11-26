【打卡景點】灣仔海濱渡輪碼頭主題區擴大開放　呈舊香港色彩可攜寵物到訪

▲ 灣仔海濱渡輪碼頭主題區擴大開放。（新聞處提供）

政府今日（26日）表示，灣仔渡輪碼頭旁的渡輪碼頭畔主題區進一步開放，為第12個開放的海濱場地，讓市民可沿海濱遊走於渡輪碼頭畔主題區和水上活動及康樂主題區之間。

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渡輪碼頭畔主題區在「先駁通，再優化」的理念下，早前已開放260米的海濱長廊，今日最新開放的空間佔地約4600平方米，更設有一個可讓寵物自由奔跑的寵物公園，市民可帶同繫上牽繩的寵物到訪。

主題區以簡約的清水混凝土和木系構築物為主調，利用強而有力的線條、方正的布局和沉實的用色，創造出型格空間，貫徹段段有特色的海濱發展方向。配合相框和霓虹燈裝飾概念，新開放的海濱空間特意加入香港懷舊色彩。場地以富香港特色的傳統鐵閘作裝飾，鐵閘上掛着色彩鮮明的信箱，呈現出昔日香港的面貌，也為遊人提供「打卡位」。

發展局表示，期待可於年底開放水上活動及康樂主題區（第二期）和活力避風塘主題區，以期為維港首次帶來無欄杆的海岸堤階，進一步拉近遊人和維港的距離。

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責任編輯：余思嵐