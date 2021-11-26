  • 23°C
香港時間 : 20211126日 (週五) 12:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打卡景點】灣仔海濱渡輪碼頭主題區擴大開放　呈舊香港色彩可攜寵物到訪

社會 11:39 2021/11/26

分享：

熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

灣仔海濱渡輪碼頭主題區擴大開放。（新聞處提供）

政府今日（26日）表示，灣仔渡輪碼頭旁的渡輪碼頭畔主題區進一步開放，為第12個開放的海濱場地，讓市民可沿海濱遊走於渡輪碼頭畔主題區和水上活動及康樂主題區之間。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

渡輪碼頭畔主題區在「先駁通，再優化」的理念下，早前已開放260米的海濱長廊，今日最新開放的空間佔地約4600平方米，更設有一個可讓寵物自由奔跑的寵物公園，市民可帶同繫上牽繩的寵物到訪。

主題區以簡約的清水混凝土和木系構築物為主調，利用強而有力的線條、方正的布局和沉實的用色，創造出型格空間，貫徹段段有特色的海濱發展方向。配合相框和霓虹燈裝飾概念，新開放的海濱空間特意加入香港懷舊色彩。場地以富香港特色的傳統鐵閘作裝飾，鐵閘上掛着色彩鮮明的信箱，呈現出昔日香港的面貌，也為遊人提供「打卡位」。

發展局表示，期待可於年底開放水上活動及康樂主題區（第二期）和活力避風塘主題區，以期為維港首次帶來無欄杆的海岸堤階，進一步拉近遊人和維港的距離。

最新影片推介：

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

相關文章

【奧運熱潮】國家隊代表團29人將出席三場公開活動　一文看清訪港運動員名單
16:27 2021/11/25
【奧運熱潮】國家隊代表團29人將出席三場公開活動　一文看清訪港運動員名單
【聖誕打卡】聖誕小鎮首移師至西九文化區藝術公園　20米高巨型聖誕樹明亮燈
17:02 2021/11/25
【聖誕打卡】聖誕小鎮首移師至西九文化區藝術公園　20米高巨型聖誕樹明亮燈
【委任法官】陳仲衡及黎婉姫獲委任高院原訟庭法官　明日生效
16:48 2021/11/25
【委任法官】陳仲衡及黎婉姫獲委任高院原訟庭法官　明日生效
【打擊毒品】油塘工廠大廈單位檢160萬元毒品　23歲男涉販毒及製毒被捕
今日 09:45
【打擊毒品】油塘工廠大廈單位檢160萬元毒品　23歲男涉販毒及製毒被捕
【強制檢測】8個指明地方納強檢　涉3間中環及尖沙咀食肆
今日 10:24
【強制檢測】8個指明地方納強檢　涉3間中環及尖沙咀食肆
【港深醫院】盧寵茂指港大深圳醫院獲國家肯定　有信心雙方達成新協議
今日 10:32
【港深醫院】盧寵茂指港大深圳醫院獲國家肯定　有信心雙方達成新協議
【港區國安法】唐英傑首違國安法囚9年　上訴庭排期2022年3月聆訊
今日 10:39
【港區國安法】唐英傑首違國安法囚9年　上訴庭排期2022年3月聆訊

你可能感興趣

【奧運熱潮】國家隊代表團29人將出席三場公開活動　一文看清訪港運動員名單
16:27 2021/11/25
【奧運熱潮】國家隊代表團29人將出席三場公開活動　一文看清訪港運動員名單
【聖誕打卡】聖誕小鎮首移師至西九文化區藝術公園　20米高巨型聖誕樹明亮燈
17:02 2021/11/25
【聖誕打卡】聖誕小鎮首移師至西九文化區藝術公園　20米高巨型聖誕樹明亮燈
【委任法官】陳仲衡及黎婉姫獲委任高院原訟庭法官　明日生效
16:48 2021/11/25
【委任法官】陳仲衡及黎婉姫獲委任高院原訟庭法官　明日生效
無障礙設施 新冠肺炎疫情 概念 發展局 灣仔 水上活動 渡輪 香港 公立醫院 文娛藝術

最高瀏覽

【阿倫桃色風波】「悲傷牛肉麵」再向譚詠麟挑機　微博爆料：女友已坦承一切
14:30 2021/11/25
【阿倫桃色風波】「悲傷牛肉麵」再向譚詠麟挑機　微博爆料：女友已坦承一切
【阿倫桃色風波】譚校長被內地網民爆「新床照」？　譚詠麟經理人發聲明否認「睡粉絲」
10:38 2021/11/25
【阿倫桃色風波】譚校長被內地網民爆「新床照」？　譚詠麟經理人發聲明否認「睡粉絲」
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
12:23 2021/11/24
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女