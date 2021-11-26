【侵吞公屋】自稱有病情緒不穩鑄成大錯　涉霸公屋女保安聲淚俱下求原諒

▲ 女保安聲淚俱下跪地認錯，求美華回家。

近日無綫電視節目《東張西望》報道聾啞人士美華被女保安阿娟霸佔公屋，令她有家歸不得被逼在走廊過夜，事件引起公憤。在昨晚（25日）的跟進報道中，阿娟不但勸說美華回家，更跪地懇求大家原諒。她聲稱自己因長期受壓才會鑄成大錯。

▲ 阿娟求美華回家。（影片截圖）

昨晚播出的《東張西望》繼續跟進美華的情況，在報道首播後，社會上很多善心人士和街坊紛紛向美華送暖，不但提供禦寒衣物，更送上一張伸縮椅讓她能好好休息。街坊亦為美華向管理處爭取，允許她暫時在走廊擺放物品。

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女保安態度突變

但事件突然出現戲劇性發展，女保安阿娟寫下字條向美華認錯，更託人將門匙交還予美華。美華成功開門，屋內的阿娟立即上前迎接，並聲淚俱下向大家認錯：

我今次真係做到好錯，做咗唔係人做嘅嘢。好後悔，好後悔。我都唔想㗎，今次咁樣係迫不得已。唔該你哋原諒我啦！

▲ 阿娟聲淚俱下求原諒。（影片截圖）

稱自己情緒不穩才鑄成大錯

對於阿娟的態度出現翻天覆地的變化，她多番為自己辯解，指早前跟美華同住時，對方夜夜不睡，令她每晚失眠。另外又指美華將屋企弄得污糟邋遢，令她情緒長期受壓，一怒之下才趕美華出街。

因為我有病，影響了情緒。佢搞到我咁耐冇覺瞓，一個人冇覺瞓你話係咪好辛苦呢？你話佢係咪折磨我，三年幾喇，而家我都原諒佢。

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美華拒絕入屋

然而美華拒絕入屋，阿娟再上前哀求美華回家，但舉動反而讓美華積壓著的鬱結和怒火爆發，直斥「唔想聽！唔信！講大話！」，坦言不再相信阿娟。

▲ 美華不相信阿娟。（影片截圖）

其後阿娟游說攝製隊到屋內拍攝，並訴說自己如何做足準備迎接美華回家，包括會為美華煮她喜歡吃的雞，兩人會在飯桌一起吃飯。另外阿娟養了兩條金魚，又在窗前擺放了兩盤盆栽，指它們象徵著兩人，「有太陽照住，有溫暖。」

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表示會痛改前非

她更寫下道歉信，承諾以後會跟美華好好相處和生活，指這是她跟美華爸爸生前許下的承諾。不過舉動越是貼心，卻越惹人懷疑，她續解釋自己有這麼大的轉變，全因為被家人罵，「屋企嘅人係咁鬧我，話我好衰，話我做咗啲唔係人做嘅嘢囉。」

▲ 阿娟在鏡頭前下跪認錯求原諒。（影片截圖）

阿娟稱自己現在覺悟前非，為表誠意更下跪認錯，

美華，唔該你返嚟啦，好對唔住你爸爸，我應承咗你爸爸嘅嘢都冇做到，我好唔應該…

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責任編輯：王明芳