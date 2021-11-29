【野外步出2】方紹聰以真誠打開動嘉賓　奶仔行山悟人生：只要踏出第一步總會完成

▲ 方紹聰《野外步出》系列的口碑甚好。

看到方紹聰（奶仔）與一眾女嘉賓合作《野外步出 2》，時而越過陡峭山徑，時而在水上樂園玩滑梯，或者有人會認為奶仔在「自肥」？

方紹聰又的確是，但所指的只不過是滿足自己可拍攝行山節目，同時為大家發掘山野之美以及女藝人真實的一面。向來熱愛行山的奶仔再次接受TOPick專訪，從行山感悟再談到看己對演劇上的堅持！

奶仔用心待人

如果有看過《野外步出》系列的觀眾，也知道奶仔會先與一眾女嘉賓上山下海，其後在她們玩得「溫溫燉燉」後，就會在鏡頭前真情流露，甚至說出埋藏於心中、連家人也不知道的事。何解一眾女嘉賓可在節目中向奶仔道出心底話呢？原來不需要用高超的說話技巧「套料」，只需一份真心。

▲ （湯致遠 攝）

奶仔說：「我覺得『你點對人，人點對你』，當人愈大，聊天時所用的的字眼、所說的話也不重要，最重要是與人聊天時有否用心。我每一次工作時也不理會是否在拍攝節目，節目精彩與否是相當主觀，都是不能控制，但我可以控制嘉賓當天的心情。」

以誠待人的奶仔再強調嘉賓開心尤其重要：「希望嘉賓不認為自己在上班，可以覺得只是與奶仔玩了一整天，當一個人在開心、輕鬆狀態下，自然願意分享、暢所欲言。」

不過女藝人們被問及感情狀況都似是有所顧忌，奶仔說：「基本上每一位也說沒有拍拖 ，最後畫面也會加一句：『Artist講嘢真係唔好信』，觀眾再想想真假與否。」

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波波最無底線？

奶仔於今輯節目與25位女神級嘉賓合作，他笑說感謝一眾嘉賓不怕辛苦地參與節目。面對性格各異的女嘉賓， 奶仔又覺得「最無底線」 、「最捱得」、「最多要求」、「傾得最舒服」的是誰呢？

他對於每個答案也思索片刻，十分認真也大方地爆料！

黃婧靈（波波）在他眼中是最沒底線，他憶述當日的拍攝情況：「波波身穿比堅尼配美人魚裝於水底拍攝，製作團隊當然希望她可以搏盡，但也會向她說：『呢一個鏡頭可能要就一就，唔可以太誇張』，她也很專業地呈現自己最美的一面，但我擔心香港觀眾不可接受。」

▲ 波波穿上美人魚裝，十分吸引！（IG圖片）

朱智賢最捱得

至於「最捱得」、「最多要求」的分別是朱智賢（朱朱）與江嘉敏，奶仔與朱朱一同行比較難行的鳳凰山虎哮石河：「在她的YouTubel中看到她行的路線也是困難，所以我有信心與她一起行山。路線也令經驗老到的攝影師行到說粗口、抽筋，觀眾也應該感受到當中的辛苦。」

江嘉敏之所以被評定是有很多要求，皆因在玩水上樂園滑梯的她「又要玩又要驚」，令人哭笑不得。

每一位嘉賓也盡訴心中情，但數到奶仔「傾得最舒服」的對象是關嘉敏（Carman）：「我與她最相似的是收入，她在組合中的收入需與成員均分，就好像我當時在訓練班出身時也是收入不多，但我們依然爭取機會去裝備自己，就是有一種不死的精神。」

奶仔就應該是「最貼心」的一位，他希望以美女活動的畫面再滲入行山、安全資訊，令大家邊看邊聽就更易入腦。

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從行山學會不再懶惰

奶仔在接連兩季節目也加入行山活動，皆因他拍攝網上節目時正是以行山「起家」，也得好好堅守。行山當然是益處多多，奶仔認為行山訓練自己不再懶惰：「行山與其他運動有很大分別，就是你不可以放棄，只要踏出第一步也總會完成。」

他又覺得行山是十分有趣：「當我自己在行山時甚為疲倦便會進入冥想狀態，可以清空腦袋，知道身體是在行山。當你把自己放空，就開始感受到身體的訊號，明暸自己最想要的是甚麼。」

奶仔更懂得感受自己所需，他拍攝節目時也更加享受其中：「每一次也是抱著玩的心態，如有壓力的話就會感到害怕，擔心落敗又會變得緊慎，緊慎自然會沒有想法。我不斷地提醒自己需保持初衷，演戲、主持節目時也需享受其中，我不享受的話，觀眾也不會享受。」

▲ 他曾發帖：「行到懷疑人生，之後就會明瞭，明瞭就會找到方向。」（Instagram圖片）

演藝路上遇好前輩

奶仔從藝員訓練班入行至今逾12年，今年6月成為TVB經理人合約藝員。他演戲時對塑造角色有很多想法：「永遠覺得不可以簡單地去演，但有時又會被導演責罵『你唔好搞咁多嘢喇，我地做簡單啲得喇』」奶仔開始感到迷失，問自己是否不應該想太多，演員或許只需聽從導演指令，不需要知道喜怒哀樂的原因。

他說：「我在懷疑自己是否應該收斂一點，但當我不與導演說出自己的想法，雖然沒有被責罵，但回家後又會坐立不安。」

前輩李成昌（昌哥）就正正看在眼內，成為奶仔在演藝路上的其中一盞明燈，令他投入做好自己想做的事情。

昌哥對奶仔分享了一番話：「其實你有這個想法是正確，就算你的想法不正確，也沒有所謂，只不過是被導演責罵，但可能你向導演提出想法後會被接受，但如果不說的話就永遠也不知道是否可行，需永遠保持熱血、初衷，不要讓其他事情影響到自己。」

▲ 李成昌被公認為好戲之人，近年兼任無綫藝員訓練班導師。（Instagram圖片）

對導演的意見抑或網上的評論也好，有建設性的當然可照單全收，但涉及抉擇方面，他依然會聽自己的聲音：「如果附和了別人而令人開心，又會有另一人會責罵你，不可以滿足所有人。」

奶仔自己獲得不少前輩的無私幫忙，同時作為前輩的他也樂於協助現時訓練班的同學，仿佛有一種薪火相傳的感覺。

三劍俠經營Youtube頻道

奶仔在拍劇期間也收獲不少珍貴友情，他與何廣沛、郭子豪於《食腦喪B》結緣，更令三位背景、起步點不一的演員一同開設Youtube頻道「食腦BrainStorming」，他說：「電視節目與網上節目的年齡層、受眾也不同，我們希望拍攝一些合適網民看的節目，即是一些TVB未必會拍攝的。」

三人與導演、編劇、攝影師一同打拚，他慶幸暫時的訂閱數目也穩步上揚。他坦言：「大家也想一炮而紅，但不是每一個人也可以。不成功就要放棄嗎？那就慢慢嘗試。」

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他承認因演員身份而有利Youtube頻道的生意：「我們拍攝過美容、保險廣告，我想也因藝人之名有幫助，我們的客戶也很好奇TVB藝人會拍攝這樣的題材，覺得我們很有趣。如果沒有他們，也無法好好應付工作室的日常開支。」

奶仔走過掙扎再演化成多元化藝人，他也像平日行山般永不放棄、咬緊牙關，直至現時收獲一片屬於自己的事業版圖，實在替他高興呢！

化妝：Zomi Yim@Elite Makeup

場地：Brainstorming Studio

記者：陳淑霖