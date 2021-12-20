【食安新焦點】進食變壞盆菜可致腸胃炎　專家提醒儲存及自製盆菜注意事項

▲ 進食變壞盆菜可致腸胃炎，專家提醒儲存及自製盆菜注意事項。

在冬日寒風中，不少市民可能選擇進食盆菜，果腹之餘也可以達暖身之效。不過，即使天氣轉冷市民在處理食物時亦不可鬆懈下來，以免受致病菌感染。事實上，冬季正正是諾如病毒最為活躍的時間。要滋味和健康地享用盆菜，市民便要小心保持食物及個人衞生。

購買盆菜細節要留意

盆菜內有眾多不同種類的食物，所需的準備和烹調程序往往比較繁複。市民購買盆菜時，應向信譽良好的持牌食物供應商訂購。而供應商提供的盆菜應貯存在安全溫度，即熱的應保持在攝氏60度以上，冷凍的應保持在攝氏4度以下，以防止細菌滋生。市民可以先向供應商了解盆菜食用前需否翻熱、如何翻熱、翻熱的時間及可否用盛載盆菜的容器直接翻熱等細節。在確認訂購時，可向供應商說明提取時間，當中以在食用前半小時至一小時提取盆菜最為適合。

盆菜越大 翻熱時間越久

在提取或烹煮盆菜後應盡快進食，並一次過吃完，避免將食物重複翻熱，以減少細菌滋生的機會。進食盆菜前，市民應緊記要把食物徹底翻熱至中心温度達攝氏75度或以上或完全煮沸。此外，應留意盆菜分量，因為分量愈大，便需要翻熱較長時間才可使食物熱透。如盆菜在加熱後並非即時食用，則需貯存在安全溫度。千萬不要把盆菜存放於室溫下超過兩小時，以免盆菜滋生細菌。在享用盆菜時，市民應使用公筷和公羹。

自製盆菜的注意事項

若消費者打算自製盆菜，則應小心計劃製作程序，例如盆菜的烹調所需要的時間、使用何種材料等，避免過早烹煮（特別是一些易變壞或易受污染的食物）。如需解凍冷藏食物，可利用雪櫃的冷凍格或清涼及流動的自來水作解凍。高風險食物如白切雞或海鮮（如鮮蠔）等必須徹底煮熟。生熟食物應分開存放及蓋好，防止交叉污染。由於製作盆菜可能需要使用大量食物及烹煮用具，有條理的工作程序有助防止交叉污染。製作前應先徹底洗淨及消毒砧板、刀、盛載器皿及其他煮食用具等。製作盆菜時要注意個人衞生，處理食物前或如廁後，必須用梘液洗手；如有腸胃炎或感冒等傳染病，便不應處理食物。

TOPick與食物安全中心合作，提供最新的食物安全資訊，「食安新焦點」逢每月的第一及第三個星期一早上九時刊出，以上資訊均由食物安全中心提供。