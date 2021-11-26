【政府委任】范鴻齡再獲委任為醫管局主席　邱達根及黃永灝獲醫管局新成員

▲ 醫管局主席范鴻齡。（資料圖片）

政府今日（26日）公布，再度委任醫管局現任主席范鴻齡及2名現任成員邱達根及黃永灝，並委任2名新成員溫文儀及何超蕸。



獲再度委任的現任主席范鴻齡和2名現任成員邱達根及黃永灝，而2名新成員為溫文儀及何超蕸，4人的任期均為2年，由今年12月1日起生效。

▲ 醫管局委任新成員溫文儀。(資料圖片)

溫文儀是一名註冊專業測量師。他是醫管局支援服務發展委員會成員、西九文化區管理局董事局成員、香港房屋委員會前委員和長遠房屋策略督導委員會前成員。

▲ 政府委任醫管局新成員何超蕸。（資料圖片）

何超蕸是一所上市公司的執行董事及東華三院前任主席。她是伊利沙伯醫院醫院管治委員會現任委員、多間公立醫院的醫院管治委員會前主席及醫管局九龍區域諮詢委員會前成員。她現為公民教育委員會、香港演藝學院校董會和平等機會委員會成員。



食物及衞生局局長陳肇始歡迎2名新成員加入醫管局，同時向獲再度委任的主席及兩2現任成員致意，並感謝即將卸任的成員施榮恆、王沛詩及楊志威在過去6年對醫管局作出寶貴貢獻。

另外，醫管局行政總裁高拔陞歡迎政府再度委任范鴻齡為醫管局主席，讚揚對方的高瞻遠矚和豐富管理經驗，帶領醫管局走過充滿挑戰的兩年，未來會繼續全力支持和配合對方。

范鴻齡則表示，過去兩年充滿挑戰，他非常榮幸可以與醫管局8萬多名專業和充滿熱誠的員工一起應對新冠肺炎疫情，指全體醫管局員工在不同的崗位盡忠職守，不但在公立醫院照顧病人，更以創新方式支持政府在社區設立治療設施和疫苗接種服務。

面對人口老齡化及醫護人手不足等挑戰，醫管局大會兩年前成立的持續發展專責小組，重點檢視了與公營醫療持續發展有關的問題，並制訂策略方向，對醫管局的中、長期規劃尤其重要。在未來，我會繼續與小組成員探討如何優化不同課題的應對策略，尤其是挽留人手、專科門診輪候時間管理和發展智慧醫院，並確保落實有關建議，令公營醫療服務可持續發展。

范鴻齡補充，他會繼續與食物及衞生局、醫管局大會和所有員工緊密合作，竭力為香港市民提升和提供優質的公營醫療服務。

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記者：郭詩詩