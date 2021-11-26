【明星豪宅】訪「殭屍片天后」王玉環超豪大宅　肥媽驚歎：好似皇宮一樣【多圖】

▲ 「殭屍片天后」王玉環豪宅市值約4600萬。

肥媽（Maria Cordero）除為TVB主持節目，亦有自家影片平台，介紹美食、家居、運動等生活話題，近日肥媽探訪有「殭屍片天后」，現年65歲的影星王玉環2600呎豪宅，本身已有不少物業，見慣靚屋的肥媽，亦被王玉環這間市值約4600萬的豪宅所震撼。

肥媽近日在自家YouTube頻道直擊好友王玉環豪宅，她如導遊一樣為網民介紹單位每一角落，包括歐陸風奢華大廳，仙氣一樣的露台，以至女主人的衣帽間，甚至客廁也有拍攝，參觀完後，肥媽都大表讚歎，稱單位如皇宮一樣。

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從片中所見，王玉環的豪華客廳以米白色歐陸風為主調，配有豪華水晶吊燈，貴氣十足，而家中不少角落都放鮮花，揉合屋外的大自然景色。

而王玉環的衣帽間亦令女士羡慕，目測至少擁有過百對名牌高踭鞋，亦有不少華麗晚裝，而放滿衣物後仍有不少空間，可讓女主人盡情裝扮。

家中落地玻璃窗對外是可望一片綠油油的郊外景色的露台，看著風景令人心曠神怡，難怪成不少賓客的打卡位。

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王玉環常邀不少圈中朋友家人相聚，如呂方夫婦、黃錦燊趙雅芝夫婦等，故其豪宅常曝光，而飯廳坐滿20多人也不見狹小。

殭屍片天后成功轉行轉行

現年已65歲的王玉環是中韓混血兒，活躍於1980至90年代初，曾接拍過26部電影，因為當中不少為殭屍片及鬼片，包括《殭屍家族》、《靈幻先生》等，故此有「殭屍片天后」之稱。

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她於1993年退出娛樂圈轉職保險業，曾連續16年成為百萬圓桌會會員，早年更成為公司首位女性高級區域總監，據知年薪賺逾千萬。