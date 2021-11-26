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【一夜夫妻120蚊】石詠莉鄧健泓接受120蚊生活挑戰　Patrick爆老婆私藏大量薯片

娛樂 11:54 2021/11/26

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

石詠莉與鄧健泓參與《一夜夫妻120蚊》。

myTV SUPER製作全新原創真人騷節目《一夜夫妻120蚊》，節目將於下周一（11月29日）上架。節目邀請來自不同界別的夫妻，接受48小時挑戰，透過參賽者的實際體驗，教觀眾一個「有賺無蝕」的搵錢方法。

每天獲發$120

在節目中，每對參賽夫妻每天獲分配120元作為生活費，既不可以向人借錢，亦不可以濫用家中儲備，而在指定時後內花費最少的為之勝出。

在首集節目中，應戰的兩對夫妻分別是石詠莉（Sukie）與鄧健泓（Patrick），及藝人經理人陳彩玉（Why）與其足球教練老公黃鎮宇。

兩組夫婦經歷年多的疫情影響，同樣面對收入銳減的煩惱，笑稱對慳錢已甚有心得，雙方信心滿滿地接受挑戰！

  • （TVB發相）
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考驗夫妻感情

在比賽正式開始之際，原來最大的考驗並非如何以120元度日，而是在嚴峻的生存挑戰中如何互相包容。

當製作團隊於比賽開始前為參賽家庭進行大搜查時，鄧健泓苦苦請求下只成功留下一塊雞胸，之後即爆出老婆私藏大量薯片。而黃氏夫婦則因早餐只得兩隻蛋而起爭執，接受120元生存挑戰的同時，夫妻感情考驗也一觸即發。

最新影片：Anson Lo+Hendi+Alina訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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