【廚神駕到】新手下廚炒菜炒出「龍捲風」　氣象專家現身解話怪象成因

▲ 新手下廚炒菜炒出龍捲風。

炒菜都可以炒出龍捲風？內地一名甚少下廚的女子，竟然在炒鍋中炒出「龍捲風」。由於情況太罕見，她馬上拍下影片紀錄。影片曝光後，引起網民熱議。

據《四川觀察》報道，遼寧一名石姓女子平時很少下廚。日前在家中煮飯先，她先開了窗和抽油煙機，然後弄熱了炒鍋再倒油。結果倒完油沒多久就出現一股「龍捲風」狂轉。由於情況太新奇又罕見，她馬上拿起手機拍攝影片紀念。

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不過她同時感到害怕，拍完片就馬上關了火，不敢再煮飯。

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到底為什麼鍋中會突然出現「龍捲風」？中央氣象台首席預報員張濤解釋，其實鍋中出現的並不是「龍捲風」，反而更似「塵捲風」。

炒鍋熱油時使氣流上升，抽油煙機的抽吸讓氣流進一步加速，加上窗戶打開後可能導致外部空氣流入，使炒鍋上方的風力出現不均勻，從而產生了旋渦效果。

情況類似塵捲風，塵捲風是在晴空日曬下出現的，地表溫度高，空中溫度低，導致氣流上升。由於上下風不同，地表受熱不均勻，所以風力也不均勻。不均勻之處就會產生旋渦。

原理大致如此，但旋渦形成過程是千變萬化的，因為風力不僅有水平的，還有垂直的，都可以改變渦旋的方向。

而龍捲風的形成就複雜得多，而且是在雷雨雲中出現的。雷暴是引發龍捲風的主要原因。

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責任編輯：羅嘉欣