【周末好去處】長洲文青小店散策 海傍露營Cafe盡享閒情

▲ 長洲近年有不少文青小店進駐，周末不妨閒逛一下！

雖然假日的長洲有淪陷之感，但撇除了其「名物」大大粒魚蛋及海鮮檔，近年其實亦有不少文青小店進駐，閒日避開人潮作半天遊也不錯。像是以露營主題的Cafe、街坊自行創作的品牌「島中坊研」等，都是滿目驚喜的小清新之作。

Haika Coffee 露天大自然風

長洲的新興海傍街，一直以為它為停留在「平安包」手信店及海鮮檔的局面，但在7月這裏開了一間Haika Coffee，門口放在植物和長木凳，充滿日系的大自然風味，半露天的空間都是露營矮凳，不用紮營而閒坐歎杯咖啡，吹著海風，已感受到閒適情懷。

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「Haika」一字源出“Hiker”的日語發音，有著遠行而走入大自然之意，尤其在生活在大城市的人，正可拋開日常繁瑣，讓心神回歸寧靜。負責人Anson 及 Lucas 都山藝營友，閒時最愛camping，認為生活與生存兩者之間密不可分，如何在中間取得平衡是我們每日追求的課題。開cafe時索性以露營為主題，也期待能與同道中人交流。

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Haika面積不大，但糕點都製作認真，以低糖和無添加為概念。戚風蛋糕原材料採用日本麵粉、雞蛋及忌廉，topping 再灑上小山園若竹抹茶粉，抹茶味濃郁。另一名物為髒髒撻（朱古力雞蛋布甸撻），外層撻皮選用法國無鹽發酵奶油加入Valrhona 法國頂級100% 可可粉焗製。內層布甸則選用日本雞蛋製成，確保蛋味香濃口感順滑。再於面層注入自家調配的少糖黑朱古力醬，不會太甜，亦能保持布甸的蛋香。

他們亦有售露營用品，更與本地廠商合作生產一系列Haika品牌商品，包括Tee、帽、輕裝防水背囊、露營杯及餐具等，以實際行動推廣露營文化。

Haika Coffee

地址：長洲新興海傍街 57 號地下

營業時間：10:30am-6:30pm

島中坊研 自家設計圓夢

那邊廂在長洲新興後街，亦有這間「島中坊研」。小店由Steven 及 Amy 經營，兩人本是長洲街坊，Steven從事廣告，Amy則當起服裝設計，工作數年後，決定回到他們的出生地長洲合作開店，一展其抱所長。內部空間以白色為主，象徵返璞歸真，亦將長洲生活的點滴感受轉化為設計靈感。

▲ 島中坊研是長洲街坊「回歸海島」初心的創業作，值得捧場。(攝影︰馮柏偉)

島中坊研目前有幾款系列設計，包括手工織袋、帆布多用途袋、鹽花袋等等，風格時尚簡約，當中的鹽花袋，以人手絲印鹽花的紋理於厚實帆布上，再使用真皮繩子繫上，以設計傳達長洲生活的美好。

▲ Steven和Amy 設計，上排架的簡約深藍色三用帆布背包，一個$590。(攝影︰馮柏偉)

手作設計本出於Steven 及 Amy 之手，但隨著產品增加，他們也將部分工序外判到長洲一些退休的姨姨幫手，一來可以加快生產進度，二來姨姨們亦能有所寄託。店內亦其他國家如日本、印度的手作，從衣物、杯具、水晶吊飾等都有，逛著滿有驚喜。

▲ 島中坊研內也有各國的特色手信，如來自印度的月亮石，以及盆栽擺設等。(攝影︰馮柏偉)

「島中坊研」在中學路亦設有Cafe，同樣以白色做主調、使用木質家具，Cafe背後也是他們的工作室，整體走文青路線。店外設有戶外座位，最適合帶狗狗前來一起打卡。Cafe主打西式及日式輕食，例如有奄列、全日早餐等，甜品方面就有份量十足的自家製窩夫，有原味及朱古力兩種，配上香蕉、雪糕、鮮忌廉等，性價比頗高。

島中坊研

地址︰長洲新興後街2號地下後座

電話︰ 5480 6627

營業時間︰1130am至7pm



「賣藝」本地薑文創手作

長洲的東灣路，有一排的老屋，門前保留了舊式木造趟櫳門，充滿鄉土情懷，現在都塗上顏色讓人打卡。

▲ 「賣藝」有設計師寄賣的作品，琳琅滿目而充滿驚喜。(攝影︰馮柏偉)

▲ 來自台灣的Pinkoi瓷器作品，造型逗趣十足。(攝影︰馮柏偉)

在柬灣路有這間賣藝，店內選物大多為本地品牌，放在這裏寄賣。陶藝、明信片、首飾、家品、文具等琳琅滿目，也包含著一眾設計師的理想。如牆上的是本地皮包品牌Libby La Soup，其公文袋設計的袋子簡約時尚。也有來自台灣的Pinkoi瓷器作品，造型逗趣十足。另外婆婆雜貨店、光年百貨、奶茶通俗學等本地品牌在這裏都可找到，他們同時會聯乘不同品牌舉辦市集，而貨物亦會定期更換，有買趁手。

▲ 「賣藝」會聯乘不同品牌舉辦市集，兼有音樂會表演，有興趣不妨留意他們的facebook。(攝影︰馮柏偉)

賣藝 Myarts

地址：東灣路 1 號地下

營業時間：11am-6pm（星期日10am-6pm）

記者︰馮柏偉



