【執平貨】BOOMSALE中環藝穗會限定開倉潮服80元起　消費兼登記會員可$29換購價值$299澳洲口罩

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BOOMSALE中環激安限定店詳情

日期：11月29日至12月4日

地點：中環下亞厘畢道2號Fringe Club Fringe Dairy

時間：星期一至五11am-8pm；星期六11am – 6pm

記者：李越樺