【酒店優惠】文華東方酒店Black Friday限時優惠　6折住宿優惠及餐飲禮遇

▲ 文華東方酒店推出多項限時優惠。(圖片由香港文華東方酒店提供)

香港文華東方酒店將推出「黑色星期五 Black Friday 及 網路星期一 Cyber Monday 限時優惠」，大家可以低至6折優惠價享用住宿優惠、餐飲禮遇、水療療程。

符曉薇教整簡易香辣麻婆豆腐 陳柏宇大讚好味：要送2碗飯

點擊大圖了解更多：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

住宿優惠

如之前透過文華東方酒店官網訂房，可用HK $1,800購買套房連文華閣禮遇，或用HK$780購買雙人文華閣禮遇。

餐飲優惠

可以HK$888享用Clipper Lounge快船廊下午茶連香檳Pairing。HK$669享用The Chinnery千日里指定午市套餐(2位)及HK$1,118享用3道菜晚餐(2位)。The Aubrey 餐廳Omakase雞尾酒體驗可以HK$4,740享買3送1優惠。

其他優惠

水療療程低至 6 折、零售產品及鮮花選購達7折優惠。

詳情【按此】

余翠怡患癌截肢五戰殘奧首次失落獎牌 不退役不認輸明年每月一比賽

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧