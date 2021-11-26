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【酒店優惠】文華東方酒店Black Friday限時優惠　6折住宿優惠及餐飲禮遇

休閒消費 12:09 2021/11/26

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

文華東方酒店推出多項限時優惠。(圖片由香港文華東方酒店提供)

香港文華東方酒店將推出「黑色星期五 Black Friday 及 網路星期一 Cyber Monday 限時優惠」，大家可以低至6折優惠價享用住宿優惠、餐飲禮遇、水療療程。

符曉薇教整簡易香辣麻婆豆腐　陳柏宇大讚好味：要送2碗飯

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住宿優惠

如之前透過文華東方酒店官網訂房，可用HK $1,800購買套房連文華閣禮遇，或用HK$780購買雙人文華閣禮遇。

餐飲優惠

可以HK$888享用Clipper Lounge快船廊下午茶連香檳Pairing。HK$669享用The Chinnery千日里指定午市套餐(2位)及HK$1,118享用3道菜晚餐(2位)。The Aubrey  餐廳Omakase雞尾酒體驗可以HK$4,740享買3送1優惠。

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水療療程低至 6 折、零售產品及鮮花選購達7折優惠。

詳情【按此

余翠怡患癌截肢五戰殘奧首次失落獎牌　不退役不認輸明年每月一比賽

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責任編緝：張懿慧

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