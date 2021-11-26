【著數優惠】Peppa Pig明年4月香港開騷　早鳥門票最高享8折今開售【內附連結】

▲ Peppa Pig互動遊樂體驗巡迴展將於2022年4月1日至7月3日舉行，早鳥優惠期由即日至12月31日。（The Trip.com提供）

風靡全球的小朋友超人氣角色Peppa Pig即將越洋來港！Peppa Pig Happy Day Interactive Play香港站將於2022年4月1日至7月3日於九龍灣舉行。展覽活動由Trip.com獨家售票，早鳥優惠高達8折，首1,000名購買小童票或親子套票之客人更有機會可免費獲贈限量禮品。

在Peppa Pig Happy Day Interactive Play內，小朋友可從軟墊遊戲區玩到跳泥巴，可以參觀灌溉田園外，更可參與跑步競賽。展覽還原動畫裏的各種經典場景，並加碼展出立體角色人物，更設有互動體感設施，讓家長和小朋友開心玩樂一番。

Peppa Pig的故事圍繞她與家庭、朋友間的日常生活。本次展覽特別將動畫場景裏的角色人物—Peppa Pig與她的家人及朋友等比放大立體現身展區，Peppa和George更會不定期現身，給大家帶來歡樂和驚喜，讓粉絲可以與他們一起合照。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Peppa Pig Happy Day Interactive Play香港站

地址：Portal 6311，九龍灣常悅道18號富通中心1樓

日期：2022年4月1日至7月3日

時間：周一至周五（2pm-7:30pm）；周六日及公眾假期（10am-7:30pm（最後入場時間為6:30pm）

早鳥優惠期：2021年11月26日（10am）至12月31日或優惠名額額滿即止（購票網址）

記者：王嵐