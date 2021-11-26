【聖誕抽奬】「可口可樂」多款聖誕禮品　參加大抽獎贏迪士尼住宿+門票

抽獎是聖誕節不可或缺的活動，臨近聖誕，可口可樂今年有三大禮遇，以及三大體驗，讓大家歡度聖誕。大家只需要購買可口可樂的公司旗下飲品，保留收據，上載到可口可樂的會員計劃網站，即可參加大抽獎！

禮遇一：大抽獎禮品

1.香港迪士尼樂園酒店住宿1晚（1 間）及樂園一日門票4張。

2.香港迪士尼樂園一日門票2張。

3.「可口可樂」聖誕行李箱，聖誕行李箱以「可口可樂」商標紅色為主色，尺寸：28吋。

4.「可口可樂」聖誕毛氈，聖誕毛氈分為紅、綠兩色，有雪夜與星空的圖案，尺寸：1.5米闊乘2米長。

5.「可口可樂」聖誕投影燈，插頭為USB插頭，投影燈會投射出不同的圖案及Emoji，可選擇單色、雙色及多

色混色，並有旋轉或閃燈模式選擇，尺寸：直徑13.5厘米乘14.5厘米高。

由即日起至12月16日，在各大超市及便利店購買任何可口可樂公司旗下飲品滿港幣40元，並上載收據至iCoke.hk，即可參加大抽獎。

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禮遇二：便利店隨機送「可口可樂」聖誕磁石貼

「可口可樂」會以盲盒方式隨機贈送聖誕磁石貼，共有五款，包括有「Emoji」的圖案：「飛吻」、「星星眼」、 「心心眼」和「扮鬼臉」，以及「可口可樂」的商標。

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禮遇三：上網買可口可樂公司飲品，送「可口可樂」聖誕水晶球擺設

「可口可樂」聖誕水晶球擺飾都是以「Emoji」為題，有 「飛吻」及「星星眼」兩款。 尺寸：直徑8厘米乘11厘米高。大家可以在指定的網上商店購買，即可換領水晶球擺設。

網上商店 推廣期 款式 換領方法 太古可口可樂 e-shop 12月6日-12月31日 飛吻及星星眼 購買「可口可樂」330 毫升 24 罐 裝及無糖「可口可樂」330 毫升 24 罐裝即免費贈送。 HKTV Mall 12月6日-12月12日 飛吻 購買任何可口可樂公司飲品滿港幣199元即免費贈送。 士多 Ztore 12月6日-12月12日 星星眼 購買任何可口可樂公司飲品滿港幣199元即免費贈送。 HOME+ 12月6日-12月12日 星星眼 購買任何可口可樂公司飲品滿港幣199元即免費贈送。 Big Big Shop 12月6日-12月12日 星星眼 購買任何可口可樂公司飲品滿港幣199元即免費贈送。 百佳 e-shop 12月10日-12月 23日 飛吻 購買任何可口可樂公司飲品滿港幣160即免費贈送。 Market Place by Jasons App 12月24日-1月6日 星星眼 購買任何可口可樂公司飲品滿港幣160即免費贈送。

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體驗一：黃德斌演繹的「可口可樂」聖誕短片。

體驗二：「可口可樂」聖誕Instagram filter（濾鏡）

可口可樂指，聖誕Instagram filter可以人臉偵測加上馴鹿頭飾與聖誕帽，而白色的「可口可樂」商標會慢慢變為紅色，大家可以拍照留念。

體驗三：「可口可樂」聖誕車快閃活動

「可口可樂」聖誕車會遊走香港各區，大家可以在車上拍照紀錄，可口可樂表示聖誕老人會在指定時間現身，大派「可口可樂」。

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記者：蕭雅文