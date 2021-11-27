【升中選校】聖若瑟書院提供54個中一自行學額 近千名家長出席簡介會

▲ 黃婉芬校長表示，每個報名者均有面試機會。

2021-22年度中一自行分配學位階段，將於明年1月3日至1月17日接受申請。位於中西區的傳統名校聖若瑟書院，於11月27日（星期六）舉行兩場中一入學實體簡介會，吸引近千名家長報名出席，當中更不乏來自九龍地區的家長。

黃婉芬校長在簡介會中提到，聖若瑟書院注重學生的全人發展，不論是運動、音樂、藝術、科學、商業，學校均提供資源助學生一展所長，因此學校在各個領域皆成績彪炳。部分傑出的學生在第52屆聯校中文辯論比賽以及第54屆聯校科學展覽中取得冠軍，而學校每年皆提供各種遊學團，令學生增廣見聞，同時訓練學生獨立自主的能力。

校長亦提到，學生每年籌辦各項活動，當中最為盛大的便是開放日。校長強調，聖若瑟書院雖已享譽百年，但仍銳意繼往開來。校方希望精益求精，令學生有更廣闊的視野。面對疫情，提倡「停課不停課外活動」，加倍重視學生的健康，致力於營造關愛、溫暖與安全的校園環境，讓學生能無憂地學習、成長。學校尤其重視學生的品格發展，希望培育才德兼備的社會棟樑。

至於學校的課程資訊和學業機制，冼家銘副校長表示，聖若瑟書院是津貼英文中學，主要以英文授課。在初中，學校將中、英、數三科拆成小班教學，助學生夯實學習基礎；在高中，學校提供10個選修科，囊括文、理、商三大範疇，學生可以因應個人興趣做選擇。

他強調，聖若瑟書院學生的成績普遍卓異，約有一半畢業生可以如願以償入讀「三大」 （即香港大學、香港中文大學及香港科技大學）。此外，為配合時代需要，學校大力推行電子教學，同時開展了名為「Vision 22」的校園翻新工程，第一階段增設STEAM工作室，重建美術室和電腦室，預計明年初落成，新生報讀後即可享用。

學校開設40個學會



郭迪民副校長則指，學校希望學生具自我學習的能力，以及全方面發展，因此學校會為學生提供完備的支援。學校亦注重學生的品德培育，故自中一開始，便設立德育及公民教育課程，以講座、工作坊等形式進行。

此外，學校會給予學生最大的空間及自由度，故所有課外活動均為學生自主舉辦，老師只擔當促導的角色。學校現時有超過40個學會，動靜俱備，涵蓋學術，體育，宗教等多個範疇。

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聖若瑟書院歷年出產DSE狀元及榜眼，教學質素有保證，學校更加名人輩出，如諾貝爾物理學獎得主高錕、東亞銀行主席李國寶及前大律師公會主席石永泰等。

該校主要以英語為教學語言，除中文、中史及普通話課外，所有科目均以英語授課，並著重學生的全人發展，為學生提供不少課外學習機會。

聖若瑟書院開設5班中一，提供54個中一自行收生學額。校方將於11月29日在學校網站開放下載申請表格，申請者需於明年1月3日至1月17日親身或以郵寄掛號信的方式遞交申請表格，校方建議家長到校繳交申請表格，以便在現場查缺補漏、及時完善資料。



面試方面，本年度所有申請者將獲邀參與面試。面試將於明年2月26日進行，分為中、英、數三科，以及小組討論共四個環節；四個環節佔分均等（各佔25%）。中文科面試主要以廣東話舉行，同時會進行少量普通話考核；其餘環節則以英語進行。小組討論則考驗學生分析、批判、解難、創意與溝通能力。

據了解，即時反應較快的同學在面試中會有優勢。衣著整齊，亦有助學生給面試官留下良好印象。面試過後，校方將於3月31日以電郵及電話的方式通知取錄者。

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記者：鄺嫻