【好著數】12月限定3日12間太子食肆任飲嘉士伯2小時 每枱人均消費$100起可享優惠【內附詳情】
休閒消費 12:22 2021/11/26
嘉士伯於12月舉行「醇滑嘉士伯全民醇滑全場暢飲」活動，推介12間太子地道食肆，人均消費滿指定金額（各間不同，最低人均消費$100起），全枱即可全場免費暢飲2小時醇滑嘉士伯。
食客只需於12月的指定星期四（12月2、9及16日）晚市時段（6-10時）惠顧12間太子指定食肆，人均消費滿指定金額，全枱即可全場免費暢飲2小時醇滑嘉士伯。每枱每人最多5枝 ，每枱只可以參與此優惠一次。
另外，活動當天只要在大南街附近找到醇滑嘉士伯宣傳大使，即會被邀請到指定酒吧（K-Bus Parlor、Stage One Bar 及The Brewery）免費體驗新登場的醇滑嘉士伯生啤（500ml）一杯。
12間參與食肆：
|616牛肉火鍋專門店（白楊街）
|太子白楊街21號地舖
|65156265
|好蔡館
|太子廣東道1237號地舖
|22150150
|百利火煱海鮮酒家
|太子砵蘭街396-398號地舖
|23980566
|春夏秋冬火鍋
|太子新填地街595號1樓
|23813117
|美富菜館
|太子大南街46-48號地下
|27891228
|蚊蚊豬老火鍋
|太子汝州街11號地下
|22545096
|烚時・滾動火鍋館
|太子砵蘭街369號基隆大廈地下及一樓
|35963982
|福來居（牛記）
|太子基隆街4至6號
|23944418
|新港海鮮火鍋
|太子大南街12號地舖
|27876654
|德發潮州飯店
|太子大南街58-60號地下
|97949892
|囍火鍋
|太子大南街18號地下
|34811893
|Wing's Kitchen
|太子柏樹街23號地下C舖
|28111381
酒吧
K-Bus Parlor 太子通菜街223號地下A號舖
Stage One Bar 旺角通菜街 211-215號怡寧閣地下1號舖
The Brewery 太子西洋菜北街171-173號地下
記者：周美好