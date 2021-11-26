【好著數】12月限定3日12間太子食肆任飲嘉士伯2小時　每枱人均消費$100起可享優惠【內附詳情】

▲ 於12月在12間太子食肆消費指定金額，可暢飲醇滑嘉士伯2小時。（相片由嘉士伯提供）

嘉士伯於12月舉行「醇滑嘉士伯全民醇滑全場暢飲」活動，推介12間太子地道食肆，人均消費滿指定金額（各間不同，最低人均消費$100起），全枱即可全場免費暢飲2小時醇滑嘉士伯。

食客只需於12月的指定星期四（12月2、9及16日）晚市時段（6-10時）惠顧12間太子指定食肆，人均消費滿指定金額，全枱即可全場免費暢飲2小時醇滑嘉士伯。每枱每人最多5枝 ，每枱只可以參與此優惠一次。

另外，活動當天只要在大南街附近找到醇滑嘉士伯宣傳大使，即會被邀請到指定酒吧（K-Bus Parlor、Stage One Bar 及The Brewery）免費體驗新登場的醇滑嘉士伯生啤（500ml）一杯。

12間參與食肆：

616牛肉火鍋專門店（白楊街） 太子白楊街21號地舖 65156265 好蔡館 太子廣東道1237號地舖 22150150 百利火煱海鮮酒家 太子砵蘭街396-398號地舖 23980566 春夏秋冬火鍋 太子新填地街595號1樓 23813117 美富菜館 太子大南街46-48號地下 27891228 蚊蚊豬老火鍋 太子汝州街11號地下 22545096 烚時・滾動火鍋館 太子砵蘭街369號基隆大廈地下及一樓 35963982 福來居（牛記） 太子基隆街4至6號 23944418 新港海鮮火鍋 太子大南街12號地舖 27876654 德發潮州飯店 太子大南街58-60號地下 97949892 囍火鍋 太子大南街18號地下 34811893 Wing's Kitchen 太子柏樹街23號地下C舖 28111381

酒吧

K-Bus Parlor 太子通菜街223號地下A號舖

Stage One Bar 旺角通菜街 211-215號怡寧閣地下1號舖

The Brewery 太子西洋菜北街171-173號地下

記者：周美好