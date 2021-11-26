【新冠肺炎】確診個案帶新變種病毒B.1.1.529　許樹昌憂或影響疫苗功效

▲ 政府專家顧問許樹昌。（資料圖片）

日前富豪機場酒店兩同層住戶染疫，港大全基因組測序分析顯示兩個案帶新出現病毒株譜系B.1.1.529，與南非及非洲南部博茨瓦納發現的病毒排序相似，此病毒株已獲世衞指定為正開展進一步監測的病毒株。政府專家顧問許樹昌表示，新變種病毒有大量基因突變，或會影響疫苗功效；另建議港府跟隨英國做法，禁止出現新病毒株的非洲國家人士入境。

政府專家顧問許樹昌今早（26日）接受電台訪問時提到，現時的疫苗在應對Delta變種病毒的效用已大打折扣，部分研究發現疫苗對Delta變種病毒的預防效力只得逾4至8成，而新變種病毒有32個基因突變，或會影響疫苗功效。

由於病毒不斷變種，被問到與病毒共存是否更好的方法，他又說疫苗廠經常留意是否有新的病毒品種，例如已因應Delta病毒研究第二代疫苗，明年下半年或能推出，目前最主要是視乎「B.1.1.529」會否擴散。

如已變成主流品種，疫苗廠會馬上再作配對針對性的疫苗。

他說，英國早前已禁止出現B.1.1.529病毒株的非洲國家人士入境，認為本港亦憑考慮跟隨有關做法，不過他說香港酒店檢疫期是全世界最長，相信酒店檢疫期需要再延長，毋須再調整。

至於兩地通關方面，本港日報與内地通關時將採用香港健康碼，許樹昌相信市民需要上載疫苗接種記錄、核酸檢測證明到程式，亦要提供行蹤，證明並無到過有確診個案的地方等。他又相信會內地首先開放廣東省，認為市民最重要是已接種疫苗，而接種科興滿6個月後，就可以接種第三針。

雖然目前内地未有要求入境人士要打夠三針疫苗，但科興疫苗在接種後6至8個月，抗體會跌至較低水平。

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記者：郭詩詩