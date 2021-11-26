【致命惡菌】男子洗蝦手指遭刺傷　染創傷弧菌手臂壞死截肢保命

▲ 男子洗蝦手指遭刺傷，染創傷弧菌手臂壞死截肢保命。

不少人都喜愛吃海鮮，但處理時切記小心。內地一名老翁在清洗蝦時，不慎被刺傷，2天後左手腫脹且無法動彈，送院發現傷口感染創傷弧菌，導致組織壞死，需截肢保命。

據內地傳媒報道，廣東東莞一名81歲莫姓男子早前慶祝生日，家人特意買了很多海鮮，中午他動手洗蝦的時候，不慎被刺傷左手，但由於沒有出血，亦未感疼痛，故不以為意。未料2日後，莫男的左上肢突然開始腫痛，甚至無法動彈，左手手掌及前臂長出很多水泡、瘀斑，手指前端輕微發黑，並開始發高燒。

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莫男被送到醫院治理，醫生安排強效抗感染治療，大門他的病情加重，左上肢壞死，血壓下降，其後更出現休克，生命體徵極不穩定，炎症指標升高，腎功能亦轉變，最終被送至深切治療部。經過檢查，醫生診斷莫男感染創傷弧菌，最終為他進行截肢手術，從肩關節處開始切除。

創傷弧菌又稱為海洋弧菌，是一種棲息於海洋中的細菌。如果傷口暴露在含有創傷弧菌的海水中，可能會受感染，會引發潰爛，甚至導致組織壞死。食用了遭污染的海鮮，也有機會被創傷弧菌感染，可導致菌血症或敗血症。

9大預防感染法

台灣急診科醫生謝貝尤過去曾提醒，免疫功能低下的患者，包括潛在肝病患者，需特別注意預防創傷弧菌感染。以下是9大注意事項：

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責任編輯：羅嘉欣