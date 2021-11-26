【有違醫德】60歲婦科醫生宣稱性行為醫HPV病毒　上百女病人受騙電視台放蛇揭真相

▲ 意大利一名60歲婦科醫生，宣稱可透過不安全性行為為女病人醫病。

意大利一名60歲婦科醫生，為滿足一己私慾，竟宣稱可透過不安全性行為為病人醫病，並指至少有上百位女病人已接受「治療」。當地電視台日前收到女病人報料，派出臥底演員放蛇，將整個密會過程拍下，才揭發該名醫生的惡行。目前當局已介入調查事件。

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綜合外國媒體報道，意大利電視節目《Le Iene》日前播出一集「放蛇」過程。60歲婦科醫生Giovanni Miniello將自己的性器官宣稱為「魔笛」，表示可用來治療感染HPV病毒的女病人，治療過程就是要與他發生不安全性行為。

而33歲女子Anna Maria因不孕症嘗試向Miniello求醫，卻被Miniello告知她感染HPV病毒，要求與她發生性行為進行治療。Anna Maria聽後感到相當噁心，於是向電視台爆料，而電視台就派出一名臥底女演員扮作求診，並秘密拍攝整個過程。

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Miniello向女演員表示，她有感染HPV病毒的迹象，子宮頸上布滿白色斑點，要儘早接受治療。而女演員亦配合Miniello提出的「治療方案」，正當他們開始脫衣時，電視台人員突然闖入酒店房間，令當時半裸躺在床上的Miniello相當震驚。

Miniello接受訪問時稱，自己從未強迫過任何女性與他發生性行為，又指自己「是在做研究」，表示執業40年多年來，已成功治癒上百位女性。

不過節目播出後，有15位女性發聲表示自己也曾受Miniello所騙。而Miniello目前已從診所辭職，當局亦已介入調查事件。

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責任編輯：羅嘉欣