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【兩地通關】林鄭指內地專家確認本港具備通關條件　創科局下周公布健康碼詳情

社會 12:29 2021/11/26

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特首林鄭月娥。（資料圖片）

政務司司長李家超日前透露港府將有一系列準備工作，包括要求食衞局強化管理高暴露風險人士，及已要求創科局公布盡快於下星期公布香港健康碼推出方案細節。詳情即看：【下一頁】

行政長官林鄭月娥今早（26日）在外交部駐港特派員公署主辦一個有關大灣區的活動致辭時指出，日前內地與香港專家對接會議是重要里程碑，很有建設性，強調港府已非常努力去實現與內地的免檢疫通關，並取得良好進展。她透露內地專家已確認本港現已具備通關的條件，惟強調通關要逐步有序進行，相信創科局下周可以公布香港健康碼詳情。

她又說，當局亦需要擬定通關初期每日的配額、港人到內地要符合的條件、涉及的口岸等，強調會盡快完成準備工作，及早公布通關日期。

此外，她提到粵港灣澳大灣區不單是重要區域發展項目，亦促進香港與內地城市協作及國際合作，在本港的企業可以優先享有大灣區的機遇，相信「北部都會區」發展規劃下的連接洪水橋與前海的新鐵路，以及部分口岸優化並實施一地兩檢，均有助促進大灣區人流。

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責任編輯：郭詩詩

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