【關懷社區】華懋集團推免費乘電車活動　4,000名基層受惠

▲ 華懋集團推免費乘電車活動，4,000名基層受惠。（華懋集團提供）

電車是香港具標誌性、跨越百載的公共交通工具，每日平均接載乘客高達20萬人次。華懋集團由今日（26日）起至明年1月中旬，推出50天的社區文化項目「如心同行 叮！叮！叮！」電車遊，為4,000位受關顧人士及學生提供免費乘坐電車的名額，沿途由專業導賞員介紹港島地標及其歷史意義，讓參與者對本地今昔有更深刻的認識和體會。

電車遊於即日至明年1月14日期間舉行，多個慈善團體及機構包括仁濟醫院、扶康會、荃灣葵青區婦女會、中華電力「全心傳電」計劃及兒童發展配對基金，安排長者、小朋友及基層家庭登上特色電車，穿梭中上環、金鐘、灣仔至銅鑼灣等區，領略港島風光之餘，亦細聽由導賞員在電車上講解滿載趣味的香港故事和途經的社區特色，包括皇后像廣場、終審法院等歷史印記，以至新一代商業大樓如One Hennessy、華懋中心I期及II期等綠色建築，投入深度認識香港的電車之旅。

電車遊終站鄰近中環街市，參加者之後可繼續參觀這個本地最新的活化地標項目，在這個「親」、「動」、「融」兼備的活力社區熱點，重拾集體回憶，同時感受嶄新體驗。

集團執行董事及行政總裁蔡宏興表示，電車遊是集團今年的重點社區文化項目，可讓受惠人士一邊乘搭對環境友善的綠色交通工具，一邊認識港島區的最新發展和歷史傳承，增進對文物建築保育、可持續發展及社區營造的認識。

應邀出席啟程儀式的商務及經濟發展局副局長陳百里稱：感恩社會上有很多有人、有心企業、有心團體，在各自行業有出色表現之餘，亦積極回饋社會；尤其能在相對嚴峻環境下，透過不同項目，幫助有需要群組，為社會增值。

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記者：陳麗娜