【害己害人】自私港媽帶傷風大女遊迪士尼播毒　同行細仔中招高燒39.3°C

▲ 有自私家長帶傷風大女遊迪士尼播毒，同行細仔回家高燒39.3°C。

小朋友患病，看醫生留在家休息是常識。可是有位無知的家長，為傷風的女兒請病假不上學，卻不留家休息，而是去迪士尼遊玩，到處播毒，最終害己害人，同行的自己及細仔也中招生病。

帶傷風女兒遊迪士尼播毒

有名網民向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，分享了有人帶同病孩遊迪士尼的荒唐事，昨日（25日）刊載了有關投稿，從網民分享的截圖所見，一名港媽在facebook向朋友開心分享兩孩子去迪士尼玩，她指婆婆一直叫她今日讓孫女留在家，「婆婆直至尋晚都係叫我今日困佢響屋企」，可是她不理勸告，帶病了的女兒去玩。

退咗燒，鼻水降級成為鼻涕就即刻出去蒲，不過驚傳染俾同學仔，就請病假。

該港媽加上Hashtag「逃學威龍」、「傷風也值得猶如床上假期」，直言「現代小朋友真係幸福」，可見她不認為有問題。事主在帖文分享了很多相片，同行細仔坐在BB車上，拍攝時沒有戴口罩，而病了女兒亦影了不少相。

同行細仔被傳染發高燒

該名自私家長帶傷風女兒去迪士尼播毒，最終害了自己。在另一帖文，她指大女的惡菌從不令人失望，更Hashtag「親子火燒連環船」、「連坐法」，並附有病兒睡在床上的照片。

我同細佬都中咗招，細佬仲燒到39.3，我個喉嚨就痛到俾火燒。放假去睇醫生及響屋企休養，同中咗六合彩繼續返工有咩分別。

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網民斥責播毒累街坊

投稿網民不值該名家長的所為，大罵明知自己小朋友傷風，病菌又惡，知道要請假不返學，但又走去迪士尼播毒，「真係唔該多謝哂」，事後連累兒子也中招，卻沒悔意不認為是自己一手造成。

家姐未病好就帶佢周圍去已經辛苦，作為家長都已經係一個成年人，竟完全唔覺得家姐嘅病係會傳染到細佬，真係玩多兩玩，搞到細佬都發埋高燒。

投稿網民斥責「無牌生仔，仲要生兩件」，家長連累自己小朋友病是家事，外人或不能批評，但另一重點是「點解要帶佢哋出街播毒累街坊咁無品」。很多網民留言跟投稿網民想法一樣，大罵該家長不知所謂，亦分享了身邊也有類似的自私家長。

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：顏紫燕