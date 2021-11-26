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【健康碼】創科局下周公布香港健康碼詳情　薛永恒指會採用實名制

社會 12:44 2021/11/26

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

創新及科技局局長薛永恒。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今早（26日）透露內地專家已確認本港現已具備通關的條件，惟強調通關要逐步有序進行，創科局下周可以公布香港健康碼詳情。詳情即看：【下一頁】

創新及科技局局長薛永恒表示，香港健康碼已開發完成，現時已進行最後測試的工作，他下周會聯同政府資訊科技總監辦公室的同事，一同向市民介紹香港健康碼的詳情，及早熟悉運作，為日後通關做好準備：

我們會繼續善用科技，齊心抗疫。

他又說，因應防疫抗疫的工作，香港健康碼會採用實名制，需要提供姓名及個人資料等，從而在過關時可以確保自己並非高風險感染的人群，有關細節稍後公布。

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一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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