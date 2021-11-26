【患難見真章】孕妻患癌堅持捨命保胎　無情丈夫冷血回應︰兩個都不要

▲ 人妻懷孕後發現患癌，堅持先保胎兒，丈夫卻無情回應兩個都不要。

夫妻可以共患難，卻不能共富貴？內地一名人妻懷孕後發現患上癌症，但她堅持先保胎兒，不理自己病況，只想為丈夫生下女兒，即使她離世後，丈夫也有女兒陪伴。可是，丈夫卻無情回應兩個都不要，她最終在產後10小時病逝。

懷孕3月驚悉患癌

綜合內地傳媒報道，來自湖南的40歲楊淩雲年輕時在廣州打工，曾與一名男子相戀，後來發現對方是有婦之夫，決定分手的她受情傷後回到家鄉。楊淩雲在家鄉認識了失婚的彭江平，他與前妻育有一名11歲的兒子，不過她並不介意，二人結婚後過著幸福安穩的生活。

為了完成彭江平想要女兒的心願，即使楊淩雲已40歲仍嘗試懷孕。她成功懷孕了，但懷胎3個月時，證實患有多發性惡性腫瘤，醫生建議她先流產，才能作進一步治療。她不顧家人反對，堅持即使捨去性命，也要留下胎兒。彭江平得知妻子患癌後態度180度轉變，以忙著賺錢為由，直接把妻子送回娘家養胎，更把她手上的訂婚戒指拿走了，自此對她不聞不問。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片：獲樂觀媽媽扶持重新站起追夢 陳浩源內疚備戰殘奧無暇照顧癌母

丈夫冷回兩個都不要

楊淩雲的身體愈來愈虛弱，被癌魔折磨消瘦，雙頰凹陷。直至她撐到懷孕8個月時，情況不妙被送往醫院。家人去找彭江平，他指自己已多月不見妻子，言談間暗示不想要孩子了，也拒絕去醫院探望妻子。

醫生指楊淩雲的身體已非常危急，需盡快做手術，但要決定究竟要保大人還是孩子。雖然孩子會是早產嬰，但存活機會很大。家人只能再去找彭江平，他終於肯去醫院一趟，當醫生問他「保大人還是孩子」，他卻說兩個都不要。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

遺言︰來生我們再做夫妻

最終楊淩雲病危之際堅決要保孩子，她誕下早產女兒10小時後病逝。她生前已想好女兒的名字叫「彭因愛」，寓意因愛而生。楊淩雲臨終前傳短訊給丈夫，留下遺言，表示感覺自己走到生命盡頭，因愛他才想為他付出一切。她寫道︰

我走後請你幫我料理一切後事，我生是你彭家的人，死是你彭家的鬼。希望你能夠最後一次盡我丈夫的責任，來生我們再做夫妻。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6H6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳