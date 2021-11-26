【愛護環境】環團指疫下擅開闢郊遊路線影響環境　平均每人郊遊產生每種垃圾1至2件

▲ 新冠疫情爆發後，到訪郊野市民持續增加，有遊人在遠足或露營時偏離正規路線或地點，並 遺留不少垃圾。（機構提供）

疫情下，市民到訪郊野次數持續增加。環保團體綠色力量一項調查發現，逾４成市民到郊野遠足及行山的次數有所增加，由疫情前平均每月3.2次，至今年疫情下每月達3.5次。其中近３成受訪者表示，因為疫情緩和新習慣，而增加到訪郊野。為避開人潮，近7成受訪者指會自行發掘新郊遊地點，另有一成半受訪者稱會自行開闢新山徑。綠色力量高級保育經理呂德恒認為，自行發掘或開闢新景點和路徑不但構成安全風險，亦會影響郊野環境，環團及政府應加強相關教育。

環團綠色力量今日（26日）公布今年「香港郊野垃圾調查」結果，調查由2016年起每年進行。今年調查結果顯示，疫情前平均每月 3.2 次至今年疫情下 3.5 次，受訪市民稱，因為疫情而增加到訪郊野。

調查又指，逾８成受訪者指會避免到訪熱門郊遊地點，另近7成受訪者會自行發掘新郊遊地點，另有一成半受訪者會自行開闢新山徑。呂德恒稱，人跡罕至的地點往往是稀有動物的棲息地，亦較大機會生長稀有植物，遊人到訪對稀有物種會造成影響，環團及政府應加強相關教育。

調查亦顯示，67%受訪者認為遠足山徑的垃圾問題嚴重，包括是紙巾，食物包裝、膠袋和消毒濕紙巾，創調查來新高。綠色力量高級保育經理呂德恒表示，期望未來有更多市民實踐「自己垃圾，自己帶走」，建議市民郊遊時可以預備一個防水袋或重用的膠袋，以便衛生地將弄濕或已沾污的垃圾帶走。

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責任編輯：余思嵐