【十月初五的月光】姚嘉妮演霸氣熟女受讚　兩孩靚媽3招維持完美身材

▲ 姚嘉妮在《十月初五的月光》有不少發揮。

由米雪、胡鴻鈞、何依婷、羅天宇、石修等主台慶劇《十月初五的月光》，除何依婷、胡鴻鈞、羅天宇重演原版經典，米雪和姚嘉妮亦展現了成熟魅力，其中姚嘉妮演巴辣的萬朱莎華，也頗搶鏡。

昨晚《十月初五的月光》劇情講述君好（何依婷飾）眼見文初（胡鴻鈞飾）跟司徒禮信（羅天宇飾）過從甚密，大發小姐脾氣兼不准文初與禮信來往。君好在家中碰到沒有穿上衣的禮信，即約禮信出來狂數文初不是欲「拆散」二人；正當以為奸計得逞，卻再在家中見到禮信與文初在Q姨（米雪飾）面前「卿卿我我」，Q姨又明言要將文初交託給禮信，正當君好火山爆發之際，三人才表明只是整蠱君好！

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對於「新版」君好、文初及禮信互動，網民似乎頗為受落，尤其文初與禮信的HeHe情，更讓他們看得舒服過癮。

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另一備受網民喜愛的角色，則為姚嘉妮飾演的萬朱莎華，雖然部分評語指她不及舊版陳曼娜巴辣，但卻欣賞她別有韻味的霸氣及演技，網民更指莎華與Q姨的對戲戲味十足：「姚小姐幾有女人味」、「姚嘉妮表現唔錯」、「兩個好戲又好靚嘅人做對手戲真係好好睇」！也有不少網民讚飾演全海景的石修及演祝展輝的海俊傑顔值高。

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全能媽媽

現年43歲的姚嘉妮，在1998年當選《亞洲小姐》奪季軍入行，2001年轉投TVB，代表作有《超時空男臣》及《BB來了》等。2006年與丈夫林祖輝結婚，二人育有一子（璟豪，7歲）一女（煦錡，10歲）。

姚嘉妮是全能媽媽，除兼顧幕前，也助丈夫打理童裝店生意，兼要照顧一對子女，而她多年來的完美身材沒有走樣，也令不少網民艷羡。

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姚嘉妮對維持身材有一套減肥哲學。擁一雙42吋長腿的她，亦接受TOPick訪問分享塑身之道，包括：

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1.游水

姚嘉妮指少女時經常游泳，可一次游30至50個塘，故現在仍常和子女一起游水，保持身型。

▲ 勤做運動。（取自IG）

2. 打籃球

擁有 167cm 高挑身材的姚嘉妮，讀書時曾是籃球隊成員，她指打籃球運動量十分大，各種走籃投籃動作可幫助上下肢踢走bye-bye肉！

3.跳舞

姚嘉妮平日也很喜歡跳舞，因是運動量極大的有氧運動，可有效地改善身體的線條及收腰。亦有助燃燒體內的脂肪，達瘦身之效。

飲食方面，她沒有刻意節食減肥。姚嘉妮稱：「我很喜歡吃東西，還要吃很多，亦不會刻意戒肉及零食，但會平衡，吃得多便多做運動。」

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