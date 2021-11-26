【2021聖誕節】帝景酒店推聖誕親子主題房Staycation　森林小屋享受北歐度假feel

▲ 住森林小屋做泰山都幾有趣。(酒店提供)

今個聖誕，帝景酒店即將變成家傳互曉的德國民間故事《天鵝湖》中的場景，讓大家置身於天鵝湖世界，呈獻一系列住宿餐飲優惠。

位於汀九橋下的帝景酒店遠離鬧市，會讓人感朋身處異地之境，好讓一家大小有聖誕外遊Feel。所以酒店特設多款親子主題客房，包括森林小樹屋、激鬥跑車、型格泥頭車及夢幻雪糕屋等主題客房。

▲ 酒店特設多款親子主題客房。

聖誕餐飲住宿計劃詳情：

1.冬日及除夕夜住宿計劃 淨價$990起

*1-17、22-23、28-31.12.2021 & 1-2.1.2022

*入住親子客房一晚 (兩張雙人床)

*雙人免費享用麗都軒西式早餐

*雙人120分鐘晚市粵菜放題 (18:00 – 20:00)

▲ 跑車房一定是鬧車的父子必選之一。(酒店提供)

2.悠然聖誕住宿計劃 淨價$1,290起

*18 -21 & 24-27.12.2021

*入住親子客房一晚 (兩張雙人床)

*雙人免費享用麗都軒西式早餐

*雙人晚市套餐 (18:00 – 19:45)

3.耀目主題客房系列

*設有夢幻雪糕屋/ 森林小樹屋/ 遊戲王國/ 海洋世界/ 探索太空/ 激鬥跑車/ 型格泥頭車

*升級至主題客房，每房每晚另加淨價$300

*同房額外一位小童/成人/長者，須另加附加費 (詳情請與酒店職員聯絡)

地址：荃灣汀九青山公路353 號

查詢及預訂： (852) 3716 2888 / reservation@royalview.com.hk



記者：郭秀芳