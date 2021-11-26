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【叱咤樂壇】MC張天賦+林家謙+Jer不入五強　張敬軒單挑MIRROR四子：覺得榮幸

娛樂 13:31 2021/11/26

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

張敬軒單挑MIRROR。

樂壇年度盛事叱咤頒獎禮將於2022年1月1日舉行，第一階段投票結果剛剛出爐！

「我最喜愛的男歌手」最後五強分別為張敬軒及MIRROR成員呂爵安（Edan）、姜濤、陳卓賢（Ian）及盧瀚霆（Anson Lo），而張天賦（MC）、林家謙及柳應廷（Jer）則於八強止步。

【跨年倒數】跨年演唱會抽獎20萬人參與　結果將於12月3日公布

（IG圖片）

【叱咤樂壇】MIRROR六子穩佔《叱咤》候選席位　姚焯菲失守我最喜愛女歌手12強

戰況激烈的「我最喜愛的男歌手」剛剛公布了第一階段投票結果（截至今日中午12時，排名依筆劃序）：

呂爵安
姜濤
陳卓賢
張敬軒
盧瀚霆

最新影片推介：Anson Lo+Alina+Heidi專訪

張敬軒於社交平台寫道：

多謝支持我的每一位，為我投的每一票！也多謝你們為我動員的每一票！

能和四位出色的Mirror成員一起躋身五強，我覺自己已經 #即刻青春 今年是新的局面，就如每個重新出發的旅程一樣，總是充滿興奮而又帶點對前路不明的刺激。 感恩在過程當中學到的所有，感受到的、經歷到的、學習到的；無力感、挫敗感、成就感、滿足感⋯⋯這一切都將會是我職業生涯當中最無價的回憶和經驗。

再一次多謝我的歌迷、同事和其他樂迷、903的各位聽眾。無論最後得奬與否，我亦覺得榮幸🙇🏻 多謝大家！

另外，女強手及組合五強名單，包括：女歌手︰Serrini、方皓玟、陳凱詠、陳蕾、鄭欣宜；組合   ︰C AllStar、Dear Jane、ERROR、MC $oHo & KidNey、MIRROR

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軒仔樂見樂壇熱鬧

出道20年的軒仔，在「我最喜愛的男歌手」5強屬年資最深一人，日前軒仔出席活動，笑道其他入圍男歌手入加在一起的年資才跟自己一樣，不過他仍會努力向歌迷拉票，但作為歌手有份參予已很開心。

軒仔又向傳媒表示，樂見樂壇再度活躍，有更多歌手受關注，大家屬良性競爭，才有進步空間。

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」第二階段投票將於下星期一（29日）正午12時至12月3日正午12時繼續進行，而是次三大獎項結果將於2022年1月1日《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》當晚揭曉。

撰文 : TOPick柴犬出動

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