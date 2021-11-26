【奧運熱潮】國家隊訪港表演購票網「大塞車」　等候一小時仍未能進入

▲ 東京奧運乒乓球男子單打冠軍馬龍（右）。（新華社圖片）

東奧國家隊29名運動員於下周五（12月3日）起一連3日訪港，並舉行3場演出。活動包括大滙演及6項運動示範表演，合共5,300張門票於今早（26日）10時起在城市售票網公開發售，惟TOPick記者中午12時瀏覽購票網站，顯示由於現正為大量顧客正網上購票，直至下午1時未能進入售票頁面。

代表團抵港後將展開一連三日訪問活動，包括出席由特區政府舉行的歡迎會和晚宴，亦會到訪香港體育學院，與香港運動員交流。代表團成員於12月4日將出席三場公開活動，包括早上分別於伊利沙伯體育館和維多利亞公園游泳池舉行的兩場「奧運健兒展風采」運動項目示範，以及下午於伊利沙伯體育館舉行的「奧運健兒大匯演」。東京奧運會國家奧運健兒代表團訪名單，詳情即看【下一頁】。

門票每張20元（已包括網上購票手續費），不設優惠票，每人每次限購2張。

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記者：陳麗娜