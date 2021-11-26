  • 25°C
香港時間 : 20211126日 (週五) 13:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【奧運熱潮】國家隊訪港表演購票網「大塞車」　等候一小時仍未能進入

社會 13:18 2021/11/26

分享：

熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

東京奧運乒乓球男子單打冠軍馬龍（右）。（新華社圖片）

東奧國家隊29名運動員於下周五（12月3日）起一連3日訪港，並舉行3場演出。活動包括大滙演及6項運動示範表演，合共5,300張門票於今早（26日）10時起在城市售票網公開發售，惟TOPick記者中午12時瀏覽購票網站，顯示由於現正為大量顧客正網上購票，直至下午1時未能進入售票頁面。

代表團抵港後將展開一連三日訪問活動，包括出席由特區政府舉行的歡迎會和晚宴，亦會到訪香港體育學院，與香港運動員交流。代表團成員於12月4日將出席三場公開活動，包括早上分別於伊利沙伯體育館和維多利亞公園游泳池舉行的兩場「奧運健兒展風采」運動項目示範，以及下午於伊利沙伯體育館舉行的「奧運健兒大匯演」。東京奧運會國家奧運健兒代表團訪名單，詳情即看【下一頁】

門票每張20元（已包括網上購票手續費），不設優惠票，每人每次限購2張。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：陳麗娜

相關文章

【奧運熱潮】30位國家隊運動員下月訪港　體育專員楊德強：為他們申請豁免檢疫
10:50 2021/11/24
【奧運熱潮】30位國家隊運動員下月訪港　體育專員楊德強：為他們申請豁免檢疫
【奧運熱潮】國家隊代表團29人下周訪港　將採用「閉環式管理」
10:53 2021/11/25
【奧運熱潮】國家隊代表團29人下周訪港　將採用「閉環式管理」
【奧運熱潮】國家隊代表團29人將出席三場公開活動　一文看清訪港運動員名單
16:27 2021/11/25
【奧運熱潮】國家隊代表團29人將出席三場公開活動　一文看清訪港運動員名單

你可能感興趣

【奧運熱潮】30位國家隊運動員下月訪港　體育專員楊德強：為他們申請豁免檢疫
10:50 2021/11/24
【奧運熱潮】30位國家隊運動員下月訪港　體育專員楊德強：為他們申請豁免檢疫
【奧運熱潮】國家隊代表團29人下周訪港　將採用「閉環式管理」
10:53 2021/11/25
【奧運熱潮】國家隊代表團29人下周訪港　將採用「閉環式管理」
【奧運熱潮】國家隊代表團29人將出席三場公開活動　一文看清訪港運動員名單
16:27 2021/11/25
【奧運熱潮】國家隊代表團29人將出席三場公開活動　一文看清訪港運動員名單
公園 維多利亞公園 運動 運動員 泳池 門票 香港體育學院 表演 運動 香港

最高瀏覽

【阿倫桃色風波】「悲傷牛肉麵」再向譚詠麟挑機　微博爆料：女友已坦承一切
14:30 2021/11/25
【阿倫桃色風波】「悲傷牛肉麵」再向譚詠麟挑機　微博爆料：女友已坦承一切
【阿倫桃色風波】譚校長被內地網民爆「新床照」？　譚詠麟經理人發聲明否認「睡粉絲」
10:38 2021/11/25
【阿倫桃色風波】譚校長被內地網民爆「新床照」？　譚詠麟經理人發聲明否認「睡粉絲」
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
12:23 2021/11/24
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女