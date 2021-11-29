【超市大搜查】8款平價洗面膏大比拼　《LDK》推薦平靚正洗完不緊繃洗面膏【附完整名單】

▲ 《LDK》8款平價洗面膏大比拼。

洗面是護膚的第1步，洗面產品一方面要去除皮脂及污垢，保持清潔，另一方面也不能去除過多皮脂，使人皮膚乾燥。日本無廣告美妝權威雜誌《LDK》就評測了8款平價洗面膏的去污力及保濕力，希望找到各方面表現恰到好處的潔面產品。

評測標準（清潔力佔比最重）：

清潔力：將唇膏均勻塗抹在人造皮革上，然後塗抹已起泡的潔面產品，比較去污效果。

保濕力：清洗30分鐘後用儀器檢測皮膚水分含量，對比清洗前後的含水量。

成分：專家通過添加表面活性劑的種類、對皮膚有益或刺激的成分進行評分和評估。

8款平價潔面膏均為2000日圓（約135港元）以下，包括不同牌子如：Nivea、Biore、專科SENKA、KOSE Softymo等。

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詳細結果：

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總結評測結果，LDK最推薦奪得第1名的PoaPoa「VC White Clay Paste」，它屬於無泡的膏狀清潔產品，可以溫和去除污垢。而且有高保濕力，洗完臉肌膚水潤光滑。因為黏土成分，如想深層清潔毛孔，也可以每星期1至2次當面膜使用。

潔面小貼士：

LDK指出，洗臉時如用手指出力去除臉上污垢，會摩擦肌膚。其實只要泡沫有足夠彈性、可充分起泡，就已可分解污垢，無需揉搓，手指不需接觸到肌膚。

責任編輯：楊宛茜