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【寒冷天氣】下周三天氣再轉冷氣溫降至最低15度　 新界地區最低只得9度

社會 14:04 2021/11/26

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

下周三天氣明顯轉冷低見15度，12月5日早上上水更只得9度。（陳靜儀攝）

近日天氣回暖，惟下周中將轉冷。今日（26日）各區最高氣溫普遍介乎25至27度，但根據天文台預計，下周三天氣再度轉冷，氣溫降至最低15度，早晚清涼，日間非常乾燥。隨後一兩日氣溫稍微回升，不過下周末天氣將再變得清涼，12月5日的最低溫度則只有13度，最高溫亦不足20度。

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天文台表示，乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣。今日正午時分，本港相對濕度普遍下降至百分之50左右。本港地區下午及今晚天氣預測，天晴乾燥，吹和緩東北風，今晚風勢清勁。

展望，未來數日大致天晴。下週中期北風增強，早晚清涼。下週後期氣溫進一步下降。

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記者：陳麗娜

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