【職業無分貴賤】與女生對望遭眼神迴避約食飯被婉拒　港男概嘆：做地盤真係識唔到女仔？

▲ 一名港男在網上大呻因做地盤而結識不到女生。

職業無分貴賤。一名港男在網上大呻，指疑因自己任職地盤工而結識不到女生，例如屢約吃飯遭婉拒；與女生對望時被對方眼神迴避，令他概嘆難道只有金融才俊才被看得起，「做地盤真係識唔到女仔？」

屢失敗感氣餒

該名港男在「香港討論區」發文，表示自己做地盤已2至3年，之前在工作地點認識到一名女生，交換電話後嘗試約對方外出吃飯，但屢遭婉拒，事主之後亦再沒聯絡她。

最近他於現時的工作地點，留意到另一名經常遇到的女生，事主表示雙方都認得大家，但從未搭話。每次碰面，事主都想主動跟對方打過招呼，「但見到我望著佢唔夠2秒又避開我眼神，咁大家都直行直過咁。」

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事主自問自己樣貌不差，不煙不油亦不嫖，只是工作關係較骯髒，「打份地盤工搵姐啫」，令他慨嘆：

唔通要做金融才俊保險基金，昆人錢果啲先俾女仔睇得起呀？

網民：緣份未到

帖文一出引來網民熱烈回應，有人認同事主說法，「要打破呢種主觀偏見係較難」、「事實嘅嘢唔好問點解」。另外亦有網民安慰事主只是緣份未到，「其實唔係藉口，好多做地盤都有靚靚女朋友」、「未遇到啫」。

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責任編輯：王明芳