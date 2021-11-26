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【譚詠麟桃色風波】新巴城巴fb小編抽水文宣傳網店　製橙綠色波鞋圖籲「記得揸住比人影相」

社會 14:29 2021/11/26

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

新巴城巴製作巴士配色的波鞋圖片「抽水」，提醒網民「記得揸住比人影相」。（新巴城巴facebook）

藝人譚詠麟近日捲入桃色風波，網傳照片中人身穿波鞋與譚的愛鞋同款，新巴城巴社交平台小編也「抽水」，製作新巴城巴配色的波鞋圖，發「聲明」借機宣傳其售賣巴士模型精品的網店「黑色星期五」優惠，籲網民「記得揸住比人影相」，獲網民大讚貼地。

【阿倫桃色風波】熱搜KELME波鞋每年銷售額18億 譚詠麟是KELME忠實粉絲；詳情即看：【下一頁】

新巴城巴今日（26日）在Facebook發帖，行文跟足譚詠麟所屬經理人公司日前發表的澄清聲明行文，小編回覆網民時更稱「搵左Mr Tam 寫稿」，帖文指：

今日社交平台有人發布關於城巴新巴eShop黑色星期五的消息及報道，城巴新巴及小編對此證實了這個消息。

眾所周知，城巴新巴過去多年一直熱愛服務市民大眾。傾力維持高質素服務，對貢獻香港公共交通事業亦不遺餘力，對巴士粉絲更是十分尊重。

新巴城巴指，為滿足巴士粉絲需求，網店（eShop）推出限量福袋，指定巴士模型低至8折，詳情可參考新巴城巴網站

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅

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