【冒警索裸片】涉冒警向5女子索取全裸影片　港鐵職員認冒警等11罪候判

▲ 涉冒警向5女子索取全裸影片，港鐵職員認冒警等11罪候判。（資料圖片）

港鐵車務表現主任疑在港鐵電腦系統搜尋6報案女事主資料後，涉冒警及要求其中5名女子自拍裸體影片，當中包括2名未成年少女，最終未有成事。涉案主任被控冒充公職人員、提供製作色情物品等控罪，今(26日)於區域法院承認11項控罪。辯方求情時指，被告在職場上受到異性不愉快的對待，令其產生壓力，加上對異性好奇，促使被告犯案。暫委法官將案押後至12月17日判刑，期間為被告索取精神及心理報告，被告押後侯判。

被告方雄舜（36歲）案發時為港鐵車務表現主任，被控3項冒充警務人員、3項刑事恐嚇、2項作出有違公德的行為、1項企圖欺詐、1項提供未滿16歲人士製作色情物品及1項提供未滿18歲人士製作色情物品。案發於2020年6月至11月期間，5名事主年齡介乎15至55歲。

辯方求情時指，本案罪行嚴重，被告在職場上受到異性不愉快的對待，令其產生壓力，加上對異性好奇，促使被告犯案，意識到自己需要尋求專業協助。被告於事發後獲家人積極支持，家人指被告為人善良，對其作為感到驚訝，認為他必定承受很大的壓力，代表律師要求法官為被告索取精神科及心理報告。法官遂將案件押後至12月17日判刑，以待索取精神及心理報告，被告還押侯判。

案情指，被告於案發時為港鐵車務表現主任，可使用港鐵內部電腦系統，並以此取得事主個人資料，如電話號碼等。

其中26歲事主X於2020年6月9日在尖沙咀站報案，指遭不明男子尾隨，3天後被告多次以不同電話致電及性騷擾X，指希望對X進行愛撫及撫摸其乳房，又形容X年輕貌美，並要求X發放裸體影片，翌日更威脅使用X的個人信息貸款或報讀課程。

55歲的事主Y，任職港鐵站助理時因涉偷竊而被解僱，同年8月5日被告以鄭姓警員身分聯絡Y，要求Y自拍裸體影片，以換取被告處理她的偷竊事件，並威脅Y會向媒體披露她所涉案件。

另一名事主為39歲港鐵職員Z，她早前曾上報如廁後被偷拍，被告於同年9月3日向Z稱，看過Z被偷拍的如廁影片，威脅Z製造裸體影片予他，否則公開片段。另外，被告於同日向同事A展示1張印有A姓名、身分證號碼的60萬借貸申請表，但被告未有使用以上資料作借貸申請。

同年11月2日，15歲事主B因被人偷拍裙底後報案，被告於11天後自稱是警員聯絡B，並向B表示涉案疑犯涉及1宗毒品案件，要求B拍攝裸體影片。B隨後向母親求助，並於同日報案，在警方指示下，B以WhatsApp 要求面對面將影片交予被告，惟遭被告拒絕。

同年11月16日，16歲事主C因偷竊被捕，被告於2天後致電C，被告自稱是警長，並向C表示若她提供裸體影片，自己就會停止案件調查及取消C案件。C遂起疑，並要求朋友將對話錄音及於同日報案。警員假扮C相約被告性交，被告於3天後應約，並在長沙灣港鐵站被捕。

警員於被告的褲袋、背囊及辦公室櫃桶內搜獲4部涉案電話，並發現2段偷拍裙底片段。被告在警誡下承認因與A關係不佳，而作出相關行為，案中事主最終沒有向被告提供任何全裸影片。

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記者：梁錦麟