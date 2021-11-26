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【立法會選舉】陳茂波收看選委候選人論壇　徐英偉手語加聲音導航籲投票

政治 16:03 2021/11/26

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陳茂波收看選委會界別候選人論壇。（陳茂波 Facebook 圖片）

立法會選舉將於12月19日舉行，香港再出發大聯盟今午舉辦了選委會界別候選人論壇，財政司司長陳茂波今日相約辦公室的同事們一起收看，了解候選人的理念、政綱和對香港發展的關注。

陳茂波指出，今屆立法會選舉有153位候選人將競逐90個議席，而新增的選委會界別，有51位候選人將競逐40個議席。陳茂波稱，他們大多是一直積極服務社會、活躍於地區工作，對基層、對香港社會及經濟發展也有很深入到位的掌握。

徐英偉今日在社交網站上載影片，不單為時長1分鐘的政府宣傳片「聲音導航」，更親自拍攝手語旁白片段。（民政事務局Facebook截圖）

民政事務局局長徐英偉則「手口並用」，呼籲市民在12月19日投票。他今日在社交網站上載影片，不單為時長1分鐘的政府宣傳片「聲音導航」，更親自拍攝手語旁白片段，強調今次是新制度下第一場立法會選舉，笑言「咁大件事唔止要『口講』仲要落『手做』」。

徐英偉在片尾更加入「彩蛋」環節，透露自己今次花了約半小時，才學會這段1分鐘的手語，笑言交給專業人士做會更好。他形容，學習手語並不容易，甚至「難學過普通話」。

徐英偉透露，自己今次花了約半小時，才學會這段1分鐘的手語，形容手語「難學過普通話」。（民政事務局Facebook截圖）

他又表示，過去在勞工及福利局時已很關注手語議題，一直希望推動在不同場合多用手語，希望下次可以縮短學習時間。

另外，公務員事務局局長聶德權昨日與多個公務員團體代表會面，呼籲公務員踴躍投票，勉勵同事同心一致，全力支持政府辦好選舉。他亦聽取了公務員代表對工作安排的意見回饋，包括採取便利措施，方便票站同事及當值公務員當天去投票。

聶德權與公務員團體會面。（聶德權 Facebook 圖片）

聶德權又提及，今次選舉正好證明，不同背景、理念人士，只要是愛國者都可以依法參選進入議會，推動良政善治，而153名候選人體現均衡參與和廣泛代表性的重要原則。

參與會面的代表來自「四大四小」公務員團體，包括高級公務員評議會、第一標準薪級公務員評議會、警察評議會、紀律部隊評議會、公務員總工會、政府人員協會、公務員工會聯合會和紀律部隊人員總工會。

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責任編輯：陳葆琳、胡偉明

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