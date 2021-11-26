【立法會選舉】陳茂波收看選委候選人論壇　聶德權晤公務員團體籲投票

▲ 陳茂波收看選委會界別候選人論壇。（陳茂波 Facebook 圖片）

立法會選舉將於12月19日舉行，香港再出發大聯盟今午舉辦了選委會界別候選人論壇，財政司司長陳茂波今日相約辦公室的同事們一起收看，了解候選人的理念、政綱和對香港發展的關注。

今屆立法會選舉有153位候選人將競逐90個議席，而新增的選委會界別，有51位候選人將競逐40個議席。陳茂波稱，他們大多是一直積極服務社會、活躍於地區工作，對基層、對香港社會及經濟發展也有很深入到位的掌握。

另外，公務員事務局局長聶德權今日與多個公務員團體代表會面，呼籲公務員踴躍投票，勉勵同事同心一致，全力支持政府辦好選舉。他亦聽取了公務員代表對工作安排的意見回饋，包括採取便利措施，方便票站同事及當值公務員當天去投票。

▲ 聶德權與公務員團體會面。（聶德權 Facebook 圖片）

聶德權又提及，今次選舉正好證明，不同背景、理念人士，只要是愛國者都可以依法參選進入議會，推動良政善治，而153名候選人體現均衡參與和廣泛代表性的重要原則。

參與會面的代表來自「四大四小」公務員團體，包括高級公務員評議會、第一標準薪級公務員評議會、警察評議會、紀律部隊評議會、公務員總工會、政府人員協會、公務員工會聯合會和紀律部隊人員總工會。

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責任編輯：陳葆琳